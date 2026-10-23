El Al-Ittihad continuó su escalada en la Roshn Saudi League de profesionales, tras lograr una valiosa victoria a costa del Al-Diriyah por dos goles a cero, en el enfrentamiento que les unió en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeda, dentro de los partidos de la undécima jornada, con lo que el Decano sumó tres nuevos puntos que refuerzan sus aspiraciones de competir por los primeros puestos.

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El Al-Ittihad entró al enfrentamiento con un claro deseo de imponer su ritmo desde temprano, aprovechando sus movimientos ofensivos y sus intentos reiterados de llegar a la portería del Al-Diriyah, hasta que el delantero nigeriano George Ilenikhena logró descifrar la defensa, tras marcar el gol de la ventaja en el minuto 30, después de una revisión del VAR, dando a su equipo la ventaja antes del final de la primera mitad.









En la segunda mitad, el cuerpo técnico del Al-Ittihad se movió para dinamizar la línea ofensiva, dando entrada a Youssef En-Nesyri y Dion Lopy, mientras que el Al-Diriyah intentó volver al partido reforzando sus opciones ofensivas con la participación de Darwin Núñez, pero sus intentos no fueron suficientes para penetrar la organización defensiva del Decano, que mantuvo su ventaja y gestionó el desarrollo del encuentro con solidez.

Y antes del pitido final, Giorgian Wijnaldum puso fin a cualquier esperanza del Al-Diriyah de regresar, tras marcar el segundo gol del Al-Ittihad de penalti en el minuto 77, asegurando la victoria de su equipo y otorgándole un cierre cómodo del enfrentamiento, antes de la entrada de Marwan Al-Sahafi en los últimos minutos para ayudar a mantener el resultado hasta el final.

Con esta victoria, el Al-Ittihad elevó su cuenta a 21 puntos, ocupando el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la Roshn Saudi League, continuando la presión sobre los equipos de cabeza, en su afán por reducir la diferencia con el Al-Nassr y el Al-Hilal y mantenerse en el círculo de la competición durante las próximas jornadas.

La victoria llegó para dar a la afición del Al-Ittihad un nuevo impulso moral, después de que el equipo lograra traducir su superioridad en dos goles, manteniendo su portería a cero, para salir del enfrentamiento ante el Al-Diriyah con ganancias a nivel de resultado y de rendimiento, confirmando su deseo de seguir avanzando en la tabla de clasificación.