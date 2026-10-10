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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: Al Hariafi critica al jugador del Al Nassr por su actitud con Cristiano Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

Declaraciones impactantes

El gesto de una de las estrellas del Al-Nassr durante el duelo ante el Al-Diriyah desató una amplia polémica, después de que prefiriera resolver él mismo una peligrosa jugada de ataque en lugar de pasar el balón a su compañero portugués Cristiano Ronaldo, en una acción que reavivó el debate sobre el egoísmo dentro del campo y el deseo de algunos jugadores de acaparar los focos durante los grandes partidos.

Ronaldo había logrado marcar el primer gol en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Diriyah por 3-0, la noche del viernes, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League, para que el capitán del "Al-Alami" siguiera persiguiendo su histórico gol número 1000, en una noche que también fue testigo de su brillo y de su capacidad para generar ocasiones.

Lee también: Oficial: la Federación Portuguesa suspende a Ronaldo y abre una investigación disciplinaria contra él

El exjugador del Al-Nassr Fahad Al-Hariri habló sobre la polémica acción, durante su aparición en el programa "Dorina Ghair", señalando que esperaba que el francés Kingsley Coman no pasara el balón a Ronaldo, pero que él habría tomado una decisión diferente de estar en su lugar.

Al-Hariri dijo: "Cuando Coman quedó solo en la jugada, dije que no la pasaría, pero yo, de estar en su lugar, se la habría pasado a Ronaldo; sin embargo, Coman tiene presión encima y busca lograr protagonismo en la liga, y parece que Coman estaba más confiado en sí mismo y tiene olfato goleador para anotar, y quizá consideraba que Ronaldo también estaba en fuera de juego; e incluso Ronaldo tenía una moral extraordinaria, marcó y dio asistencias".

Al-Hariri aclaró que el gesto de Coman podría estar relacionado con su deseo de demostrar sus cualidades y dejar su huella en la Roshn League, especialmente en medio de las presiones que acompañan a los jugadores de grandes nombres, pero señaló al mismo tiempo que pasar el balón a Ronaldo era, desde su punto de vista, una opción disponible.

A pesar de la polémica que acompañó a la acción, Ronaldo se mostró con la moral alta y logró dejar su huella en la victoria sobre el Al-Diriyah, confirmando que su concentración dentro del campo sigue presente, en un momento en que el Al-Nassr continúa cosechando resultados positivos y manteniendo la lucha por el liderato de la Roshn Saudi League.

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