Fahd Al-Hurayfi, exestrella del Al-Nassr, disparó contra la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, tras la abultada derrota ante el Al-Ain de los Emiratos por cuatro goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos en la primera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

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Al-Hurayfi se sumó a la oleada de críticas que recibió Ronaldo tras la caída ante el Al-Ain, al considerar que la continuidad del jugador portugués en el Al-Nassr ya no aporta el beneficio que el club necesita, ni en el aspecto deportivo ni en cuanto a resultados y títulos, y reclamó a la directiva que tome una decisión determinante sobre su futuro.

Al-Hurayfi dijo en declaraciones a través del programa "Dorina Ghair": "Ronaldo no ha aportado nada al Al-Nassr, su presencia no representa importancia alguna para el club y debe ser despedido en este momento", criticando que se siga dependiendo del capitán del equipo pese a su avanzada edad y a que no ofrece, desde su punto de vista, el aporte esperado.

Y añadió la exestrella del Al-Nassr: "Ronaldo no ha traído grandes títulos al Al-Nassr, ni siquiera en el aspecto de marketing se ha beneficiado el club de él. ¿Por qué la directiva sigue esperándolo? Un jugador de edad avanzada que no me da el aporte requerido y que, al mismo tiempo, cobra sumas enormes de dinero sin beneficio alguno".

Al-Hurayfi señaló que la continuidad de Ronaldo, según su visión, no favorece los objetivos del Al-Nassr, al considerar que el jugador se ha centrado más en lograr su gesta individual de alcanzar los 1.000 goles, en lugar de ayudar al equipo a cumplir sus objetivos colectivos y conquistar títulos.

La exestrella del Al-Nassr continuó su intervención subrayando que el club es más grande que cualquier jugador, poniendo como ejemplo lo ocurrido con el francés Karim Benzema en el Al-Hilal, al decir: "El Al-Nassr es más grande que Ronaldo. Ya hemos visto lo que hizo el Al-Hilal con Benzema, decidió deshacerse de él cuando sintió que el jugador no representaba el beneficio requerido, y debemos tratar al jugador portugués de la misma manera".

Las declaraciones de Al-Hurayfi llegan tras uno de los partidos más difíciles del Al-Nassr esta temporada, después de haber perdido ante el Al-Ain por cuatro goles a cero, lo que aumenta la presión sobre Ronaldo y sobre el cuerpo técnico dirigido por Ange Postecoglou, en medio de una amplia polémica sobre el futuro del capitán del equipo y su papel en la próxima etapa.

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