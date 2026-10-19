Vídeo: Al-Fayha pone en aprietos al portero del Al-Ahli en dos ocasiones

El Al Feiha sorprendió a su anfitrión, el Al Ahli, con un gol inesperado en el minuto 45, aprovechando el ímpetu de los locales en busca de la ventaja, en el partido que disputan ambos en el estadio de Al Majmaah, dentro de la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Ahli presionaba con fuerza en busca del gol de la ventaja, intensificando sus ataques por las bandas, pero los intentos chocaron con la solidez defensiva del Al Feiha y con repetidas posiciones de fuera de juego.

En el momento en que el Al Ahli volcaba todo su peso ofensivo, el Al Feiha lanzó un contraataque rápido y letal en el minuto 45, que arrancó por la banda izquierda con un pase del lateral Ahmed Bamsaud a Hugo Mora, quien penetró desde el centro del campo hasta los límites del área antes de lanzar un disparo potente con su pierna derecha, que el portero Abdulrahman Al Sanbi no pudo controlar y que se alojó en la escuadra superior derecha de la portería del Al Ahli.

El Al Ahli no esperó mucho y logró el empate en el minuto 45+3 a través del suplente Artem Bondarenko, que entró en lugar del lesionado Ziyad Al Johani, para cerrar la primera parte con un resultado de 1-1.

Tras la ventaja del Al Ahli con un penalti en la segunda parte por medio de Firas Al Buraikan, el Al Feiha logró igualar el marcador de nuevo con otro potente disparo que volvió a poner en apuros al portero Abdulrahman Al Sanbi por segunda vez, pues no pudo proteger su portería, en el minuto 65 a través de Jason.









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