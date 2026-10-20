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Vídeo: al estilo de Güler, Félix destroza la portería del Neom y salva a Cristiano Ronaldo

J. Felix
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
1ª División
C. Ronaldo
Portugal
Arabia Saudí

La estrella portuguesa brilla con fuerza

El portugués João Félix continuó con su gran momento con la camiseta del Al Nassr, luego de disparar un misil con el que sacudió las redes del Neom, la noche de este martes, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League de profesionales.

Lee también: Vídeo: tras el penalti fallado, ¡Ronaldo desperdicia la ocasión más insólita de la temporada!

El gol de Félix llegó en el momento ideal, luego de que su compatriota Cristiano Ronaldo viviera una noche difícil, en la que desperdició numerosas ocasiones, entre ellas un penalti, quedando expuesto a amplias críticas por parte de la afición en las redes sociales.

En el minuto 61 de la segunda mitad, Félix recibió un magnífico pase antes de disparar un potente proyectil que se alojó en las redes del Neom, en medio de la celebración de los jugadores del Al Nassr, dando a su equipo un fuerte impulso y aliviando la presión sobre Ronaldo tras haber fallado ocasiones sencillas.



El gol llamó la atención por su gran parecido con el disparo del turco Arda Güler, estrella del Real Madrid, en el duelo ante el Sevilla en el marco de la novena jornada de LaLiga, ya que coincidieron la forma de rematar y la potencia del balón en una escena que trajo a la memoria el gol de la estrella turca.

Con este gol, Félix continuó ofreciendo cifras destacadas desde su llegada al Al Nassr, luego de elevar su registro a 9 contribuciones de gol en 11 partidos en las distintas competiciones, con 5 goles y 4 asistencias, confirmando su valor ofensivo en el once del equipo.

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