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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Vídeo. Al-Deayea: Inzaghi está destruyendo al Al Hilal y esta es la razón de la destrucción de Benzema

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Italia

Declaraciones incendiarias del exportero del Al Hilal

Mohamed Al-Deayea, exguardameta del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí, arremetió contra el italiano Simone Inzaghi, director técnico del equipo, al afirmar que la continuidad del entrenador con el conjunto podría impedir la conquista de títulos durante el próximo periodo.

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Las declaraciones de Al-Deayea se produjeron durante su aparición en el programa "Dawrina Ghair", después de la sorpresiva derrota que sufrió el Al-Hilal ante el Neom por dos goles a cero, en el marco de la sexta jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

Al-Deayea afirmó: "Como mencioné la temporada pasada, es difícil que me muestre optimista con la presencia de Inzaghi, y su continuidad significa que el club no ganará la Liga ni la Champions de Asia".

El exguardameta del Al-Hilal añadió: "La dirección construye e Inzaghi destruye, y esto quedó claramente de manifiesto desde la temporada pasada. La dirección le ha proporcionado todo, y si en su lugar estuviera cualquier otro entrenador, habría logrado resultados fabulosos".

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Al-Deayea abordó las razones del fracaso de algunos jugadores para rendir al nivel esperado bajo la dirección del técnico italiano, señalando: "El motivo del fracaso de algunos jugadores con Inzaghi es la ausencia de un método claro, y es la razón de la salida de Benzema y de algunos otros nombres".

Las declaraciones de Al-Deayea llegan tras la primera derrota del Al-Hilal esta temporada, que puso fin a la racha del equipo sin conocer la derrota y abrió la puerta a amplias críticas hacia el rendimiento del conjunto y las decisiones técnicas de Inzaghi.

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