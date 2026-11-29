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Los goles de Ivan Toney ante el Al-Taawoun no fueron lo único que acaparó la atención tras la victoria del Al-Ahli. El delantero inglés volvió a situarse en el centro de los rumores de fichajes, con la apertura del mercado de enero cada vez más cerca y cada vez más informaciones sobre su futuro.

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Toney guio al Al-Ahli a la victoria por 3-1 ante el Al-Taawoun el sábado por la noche, en la decimotercera jornada de la Liga Roshen saudí, con dos goles y una asistencia. El Al-Taawoun se adelantó en el marcador por medio de Nedim Bajrami en el minuto 39, pero Toney devolvió al Al-Ahli al partido con el gol del empate en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte. En el minuto 72, el delantero inglés firmó el tanto que ponía por delante a su equipo de penalti, antes de que Matheus Gonçalves cerrara la cuenta en el minuto 89 aprovechando un pase decisivo de Toney.

Tras el partido, el jugador se negó a prestar atención a lo que se dice sobre su futuro y declaró al programa Rotana Sport con Walid: «No es cierto lo que se dice. Solo soy jugador del Al-Ahli y en eso me centro. He oído todo el ruido que llega de fuera sobre dónde estaré en enero, pero estoy aquí y sigo con el Al-Ahli. Lo que se diga no tiene importancia para mí: soy futbolista y solo me concentro en lo que hago dentro del campo».

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Sobre el enfado de la afición con Bosic, entrenador del equipo, Toney afirmó: «Es la opinión de los aficionados sobre el entrenador y entiendo la frustración que sienten. Nuestra obligación es centrarnos en el campo y seguir dando lo mejor de nosotros».

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Este mensaje llega en un momento en el que crecen las especulaciones sobre un posible regreso a Inglaterra del jugador de 30 años, gracias a su elevada media goleadora y a su capacidad para marcar diferencias.

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El Manchester United fue uno de los clubes que más se relacionaron con el fichaje de Toney: según algunas informaciones, podría presentar una oferta de cesión con una cláusula que le permitiera adquirir su contrato más adelante, en lugar de asumir la carga económica de un traspaso definitivo en enero.

La lista de clubes vinculados al delantero inglés se amplió al Arsenal, el Chelsea, el Tottenham Hotspur y el Newcastle United. Este último despertó un interés especial por la presencia en su banquillo de Matthias Jaissle, antiguo entrenador de Toney en el Al-Ahli. El técnico alemán ya había mostrado su admiración por las cualidades del jugador, aunque sin confirmar que existiera ningún movimiento para ficharlo.

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Sin embargo, estas informaciones no han pasado por ahora del terreno del interés y las especulaciones. Toney tiene contrato con el club saudí hasta junio de 2028, lo que da ventaja a la directiva del Al-Ahli ante cualquier posible intento de fichaje, sobre todo porque su marcha a mitad de temporada no sería una decisión fácil.

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Toney elevó su cuenta a 15 goles en la Liga Roshen esta temporada y se consolida al frente de la tabla de goleadores, con siete tantos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. El Al-Ahli, por su parte, alcanzó los 27 puntos en la cuarta posición, mientras que el Al-Taawoun se quedó estancado con 5 puntos en el 17.º puesto, el penúltimo.

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