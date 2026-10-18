«Vídeo»: agresión evidente e indiferencia arbitral: un jugador del Betis abofetea a Yamal sin castigo

Un informe de la prensa española reveló este domingo una gran sorpresa relacionada con el partido entre el Barcelona y el Real Betis.

El árbitro De Burgos Bengoetxea dirigió el encuentro entre el Barcelona y el Real Betis, que terminó con victoria del equipo catalán por 5-2 en la novena jornada de LaLiga.

El partido estuvo marcado por una gran polémica arbitral, que provocó un estallido de indignación especialmente en el Real Betis.

Después de que el astro marroquí Abde Ezzalzouli marcara el segundo gol del Betis, para poner el marcador 3-2, Facundo Bernal perdió los nervios y agredió a Yamal, por lo que recibió una tarjeta roja directa.

El incidente comenzó cuando el portero del Betis, Álvaro Valles, intentó levantar a Fermín López de mala manera, mientras el jugador del Barcelona estaba dolorido sobre el césped tras una disputa por el balón.

Yamal intervino para defender a su compañero, pero Bernal lo agarró por el cuello y le propinó dos cabezazos en la cara, lo que llevó al árbitro a expulsarlo.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "La secuencia completa de los hechos que llevaron a la expulsión de Facundo Bernal no deja lugar a dudas, a pesar del ruido de la multitudinaria afición de San Lorenzo o de las quejas del entrenador Pellegrini".

El periódico catalán añadió: "No solo había que expulsar a Facundo, sino que también hubo un empujón artero de Lo Celso a Lamine Yamal".

Y explicó: "Cuando Bernal empujó a Lamine, Yamal le respondió, y después el jugador del Betis lanzó dos cabezazos, mientras Lo Celso aprovechó la ocasión para dar al jugador del Barcelona una bofetada que no fue sancionada".

Y aseguró: "Las imágenes de DAZN no dejan lugar a dudas. Ahora pueden seguir gritando".

Cabe recordar que el diario se apoyó en un vídeo publicado por la cadena DAZN para ilustrar el incidente.







