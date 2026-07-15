Vídeo: Acalorado debate en la ONU sobre la imparcialidad del partido Egipto-Argentina

La polémica por el partido Egipto-Argentina en el Mundial 2026 llegó a la ONU. La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el ministro egipcio de Planificación, Ahmed Rostom, lo mencionaron durante las reuniones del PNUD.

Perbock inició su discurso aludiendo al ambiente del Mundial y afirmó que el torneo ofrecía lecciones que superaban lo deportivo, para luego citar implícitamente la remontada de Argentina como ejemplo de perseverancia.

En un vídeo difundido por Al Arabiya, afirmó: «No os rindáis nunca en el minuto 80, pues muchos partidos se dan por perdidos y luego se ganan en el 90 o después», y añadió que un gol oportuno puede cambiar un partido, así como los objetivos comunes transforman el mundo.

Sin embargo, el ministro egipcio Ahmed Rostom captó la indirecta y respondió al inicio de su intervención: «Como ha dicho la presidenta, el Mundial nos recuerda que cada minuto cuenta; sigamos adelante hasta el 79 y más allá, respetando siempre las reglas y la competencia leal».

Su mención a las «reglas del juego» y a la «competición leal» en un contexto que recordó la polémica arbitral del partido de octavos entre Egipto y Argentina, lleno de protestas por decisiones controvertidas, lo que dotó a sus palabras de una dimensión que trasciende el fútbol y subraya la importancia de la justicia en la competición.

Rostom concluyó subrayando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen cooperación internacional y igualdad de oportunidades para que ningún país quede marginado.

El partido destacó en la ONU por su dramatismo: Egipto ganaba 2-0 hasta el 79’, gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, pese al fallo de Messi desde el punto de penalti y a la gran actuación del portero Mustafa Shubair.

Sin embargo, Argentina remontó con tres tantos: Christian Romero en el 79, Messi en el 83 y Enzo Fernández en el descuento.

La polémica arbitral, con un gol anulado a Egipto y un posible penalti a Salah no pitado, llevó a la Federación Egipcia a cuestionar las decisiones y desató un debate internacional.

Lee también:

¿Bono o Shubair?… En cifras: los 11 mejores jugadores árabes del Mundial