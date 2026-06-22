Vídeo: Abou Treika hace una promesa emocionante si Egipto llega a la final del Mundial

Mohamed Aboutrika, exjugador de Egipto, elogió a Hossam Hassan tras la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial.

Es la primera victoria de los Faraones en un Mundial, que les sitúa primeros del Grupo G con 4 puntos y a un paso de la segunda fase.

Tras el partido, Aboutrika declaró a beIN Sports: «Hossam Hassan es uno de los nuestros, forma parte del pueblo egipcio, y ya trabajé con él cuando era capitán de la selección egipcia en la Copa Africana de Naciones de 2006, que ganamos en El Cairo».

A nivel personal, aprecio mucho a Hossam; esta generación está dirigida por un icono y me encanta su éxito. He tratado con todo el cuerpo técnico: cada uno tiene su papel y Hossam no es egoísta, sino que los involucra a todos».

Sobre la presión, añadió: «Hossam disfruta del Mundial tras liberarse de la carga de la última Copa Africana y ahora cumple su sueño; tiene jugadores ofensivos y siempre le gustó atacar».

Y añadió: «Por desgracia, muchos reducían la labor de Hossam Hassan al «espíritu de equipo», pero hoy ha demostrado que se basa en la táctica y ha sabido devolver al equipo a su estado natural en la segunda parte».

Durante el análisis del partido, Abou Trika prometió afeitarse la cabeza al cero si Egipto llegaba a la final del Mundial.







