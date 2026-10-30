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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: a una sola voz, la afición del Al Ahly reclama la destitución de Posecki tras la primera parte ante el Al Shabab

M. Pusic
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
1ª División
Países Bajos
Arabia Saudí

El entrenador neerlandés sufre

La afición del Al-Ahli saudí lanzó un feroz ataque contra el neerlandés Marino Pusic, director técnico del primer equipo, tras una primera parte del clásico menor ante el Al-Shabab.

El Al-Ahli visitó al Al-Shabab este viernes, en el estadio SHJ Arena de Riad, la capital saudí, en la duodécima jornada de la competición de la Roshn Saudi League.

La primera parte del encuentro terminó con ventaja del Al-Shabab sobre el Al-Ahli por 3-1, en medio de numerosas ocasiones de peligro que el club de la capital desaprovechó, especialmente después de la expulsión de Abdulrahman Al-Sanbi, portero del Al-Ahli, en el minuto 22.

Esta situación provocó la ira de la afición del Al-Ahli presente en el estadio SHJ Arena, que coreó al unísono tras el final de la primera parte: «Pusic out», exigiendo la destitución del técnico neerlandés.

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No fue la primera vez que la afición del Al-Ahli descargó su enfado contra Pusic, pues ya lo había hecho en más de una ocasión, especialmente con el fichaje del centrocampista ucraniano Artem Bondarenko procedente del Shakhtar.

Pusic asumió el mando del Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, en sustitución del técnico alemán Matthias Jaissle, y ha dirigido al equipo en 16 partidos desde entonces, en los que ha logrado 11 victorias, frente a 4 derrotas y un único empate.

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