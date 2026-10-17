El astro marroquí Abderrazak Hamdallah continuó engrandeciendo su asombrosa trayectoria en los campos saudíes, al lograr este sábado un nuevo hito en la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

Durante el partido de su equipo, el Al Taawoun, contra el Al Diriyah en la novena jornada de la competición, Hamdallah logró igualar el marcador en el minuto 66, después de que los locales se adelantaran en el minuto 50 por medio de Clayton Diandy.

Según los datos de la red Opta, Abderrazak Hamdallah se convirtió en el jugador que ha marcado goles ante más equipos diferentes en la historia de la Liga Profesional Saudí.

Hamdallah igualó así al sirio Omar Al Soma y al saudí Salem Al Dawsari, ya que los tres han marcado ante 27 equipos distintos en la competición.

Hamdallah consiguió este logro con 4 equipos, comenzando por el Al Nassr, después el Al Ittihad, pasando por el Al Shabab, antes de su traspaso al "azucarero de Al Qassim" durante el pasado mercado de verano.

La pugna entre Hamdallah y Al Soma: un nuevo paso

En el total de contribuciones de gol, Hamdallah pasó a liderar la clasificación con su tanto de hoy ante el Al Diriyah, ya que alcanzó las 184 contribuciones de gol: 159 goles y 25 asistencias, arrebatando así el récord, después de que Omar Al Soma se detuviera en 183 contribuciones: 161 goles y 22 asistencias.

Por otro lado, Hamdallah reavivó la pugna por el puesto de máximo goleador histórico de la Liga Profesional Saudí, ya que hoy llegó al gol número 159 en su trayectoria en los campos saudíes, quedándose a solo 3 goles de batir el registro de Al Soma y situarse en solitario en la cima.