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Ronaldo-MessiGetty/GOAL

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Vídeo: A pesar del doblete de Uzbekistán, la estrella de Arabia Saudí afirma: «Ronaldo no es el mejor; Messi marca la diferencia»

C. Ronaldo
L. Messi
Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
Jordania vs Argentina
Jordania
Argentina
Portugal
Argentina
Uzbekistán
EE. UU.
Jordania

La comparación entre estas dos leyendas del fútbol persiste.

Ahmed Ateef, exestrella del fútbol saudí, rechazó considerar a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, como el mejor. Esto pese al doblete que marcó contra Uzbekistán en el Mundial 2026, ya que prefiere a Lionel Messi.

Ronaldo guió a Portugal a vencer 5-0 a Uzbekistán este martes en Houston, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Atif declaró al programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya» tras el partido: «Messi marca de la nada, se crea sus propias ocasiones, mientras que Ronaldo, a su edad, necesita que le creen las oportunidades».

Y añadió: «Ronaldo es una leyenda, pero Messi es diferente».

Y sentenció: «Ronaldo es el segundo mejor de la historia, porque Messi lo hace todo: crea, regatea, remata y lleva a Argentina a la victoria».

World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG

Al preguntarle quién ganaría un hipotético duelo entre ambos en el Mundial 2026, Atef respondió: «Argentina vencería a Portugal».

Cabe recordar que Portugal y Argentina podrían cruzarse en cuartos de final si antes superan la fase de grupos y los octavos.

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