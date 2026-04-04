Vídeo: A costa de sus rivales, el Al-Ahli se coloca en lo más alto de la tabla, por delante del Al-Hilal y el Al-Nassr, en Roshen

El Al-Ahli de Yeda se ha aupado a la cabeza de la clasificación de la Liga Roshen de Arabia Saudí, donde ya se encontraban sus rivales Al-Hilal y Al-Nassr, aprovechando los tropiezos de sus competidores.

El Al-Ahli recibió al Damac este sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Saudí Roshen.

A los tres minutos, el «Al-Raqi» abrió el marcador gracias a un gol en propia puerta de Dhari Al-Anzi, defensa del Damac, tras desviar el balón por error hacia la portería de su equipo.

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Con este gol, el Al-Ahli se ha convertido en el equipo que más se ha beneficiado de los goles en propia puerta durante la actual temporada de la Liga Roshen, empatado con Al-Hilal y Al-Nassr, así como con Al-Taawoun, con 3 goles por equipo.

Por su parte, el Damak se ha convertido en el equipo que más goles en propia puerta ha encajado, también con 3, empatado con el Al-Fateh, el Al-Khaloud, el Al-Fayha y el Al-Shabab.

Dhari Al-Anzi se ha convertido en el tercer jugador del Damac en marcar un gol en propia puerta, tras el portero brasileño Kevin y el defensa marroquí Jamal Harkas.

Cabe recordar que el Al-Ahli compite con el Al-Nassr y el Al-Hilal por el título de la Liga Saudí en la presente temporada, donde ocupa el tercer puesto con 62 puntos, a 8 puntos del «Al-Alamy» y a 2 del «Al-Za’im».