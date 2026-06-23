Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales tras anotar dos goles contra Uzbekistán.

Hoy, martes, Portugal venció a Uzbekistán en Houston en la segunda jornada del grupo del Mundial 2026.

En el minuto 6, Ronaldo abrió el marcador al rematar con precisión un centro de João Cancelo.

En el 39, aprovechó un pase al espacio, quedó solo ante el portero y definió con clase al palo izquierdo para el 3-0.

Con estos dos tantos, el delantero estrenó su cuenta en el torneo, tras quedarse sin marcar en el 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada.

Con estos tantos, el astro luso llegó a diez goles en seis Copas del Mundo: marcó ocho en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Antes había marcado uno en 2006 ante Irán, otro en 2010 frente a Corea del Norte, uno en 2014 contra Ghana y otro en 2022 ante el mismo rival africano; en 2018 sumó cuatro: un hat-trick contra España y un tanto frente a Marruecos.

Con estos dos tantos, Ronaldo se convierte en el máximo goleador luso en Mundiales, con 10 dianas, una más que la leyenda Eusébio.

Eusébio había ostentado el récord durante 60 años, desde 1966, cuando marcó nueve goles y llevó a Portugal al tercer puesto.