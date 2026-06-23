Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: 60 años después, Ronaldo es el máximo goleador de Portugal en Mundiales

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
C. Ronaldo
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.

La leyenda portuguesa conquistó un título histórico que se mantuvo durante 15 ediciones del Mundial.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales tras anotar dos goles contra Uzbekistán.

Hoy, martes, Portugal venció a Uzbekistán en Houston en la segunda jornada del grupo del Mundial 2026.

En el minuto 6, Ronaldo abrió el marcador al rematar con precisión un centro de João Cancelo.

En el 39, aprovechó un pase al espacio, quedó solo ante el portero y definió con clase al palo izquierdo para el 3-0.

Con estos dos tantos, el delantero estrenó su cuenta en el torneo, tras quedarse sin marcar en el 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada.

World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
Portugal crest
Portugal
POR
World Cup
RD Congo crest
RD Congo
COD
Uzbekistán crest
Uzbekistán
UZB

Con estos tantos, el astro luso llegó a diez goles en seis Copas del Mundo: marcó ocho en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Antes había marcado uno en 2006 ante Irán, otro en 2010 frente a Corea del Norte, uno en 2014 contra Ghana y otro en 2022 ante el mismo rival africano; en 2018 sumó cuatro: un hat-trick contra España y un tanto frente a Marruecos.

Con estos dos tantos, Ronaldo se convierte en el máximo goleador luso en Mundiales, con 10 dianas, una más que la leyenda Eusébio.

Eusébio había ostentado el récord durante 60 años, desde 1966, cuando marcó nueve goles y llevó a Portugal al tercer puesto.

Anuncios