El diario "The Sun" afirmó que el partido se convirtió en un campo de batalla pese a tratarse de un enfrentamiento amistoso.

Y explicó: "El amistoso no fue, en absoluto, un partido de verdad, ya que las tensiones aumentaron cerca del final del encuentro y ambas partes intercambiaron puñetazos".

La impactante crisis vio a uno de los jugadores derribado al suelo mientras Andy Rojas asestaba un puñetazo en la cara a la estrella del América Dagoberto Espinoza, y la violencia continuó cuando otro jugador persiguió a un rival por detrás de la portería.

Resultaba evidente que los aficionados no estaban satisfechos con la situación, ya que arrojaron vasos y botellas contra ellos en el terreno de juego.

Los entrenadores e incluso algunos de los jugadores suplentes intentaron intervenir y poner fin a la trifulca, y finalmente las tensiones se calmaron cuando ambos equipos se retiraron del campo tras ser animados a detenerse.

Pero aquel momento de imprudencia tuvo consecuencias, ya que el número de jugadores de ambos equipos se redujo a ocho, después de la expulsión de 3 jugadores de cada equipo.

El equipo de los Red Bulls, uno de los clubes de la Major League Soccer estadounidense, perdió los servicios de Niguen Benedetti, Ronald Donkor y Rojas por su participación en los actos de violencia.

El Club América vio la expulsión de Emilio Lara, Ramón Juárez y Espinoza.

El partido terminó con victoria de los Red Bulls por 1-0 gracias al gol decisivo de Benedetti.

El entrenador del equipo de los Red Bulls, Michael Bradley —hijo del exentrenador del Swansea, Bob—, restó importancia a las caóticas escenas y afirmó que eran algo previsible en el fútbol.

Y continuó: "Es fútbol, está lleno de emoción, siempre. Escuchas a la gente decir que no existen los amistosos de verdad. ¿Y qué significa eso?".

Y agregó: "Simplemente ocurre que, cuando suena el silbato, sin importar el tipo de partido, su nombre o contra quién juegues, cuando eres jugador, cuando eres competidor, cuando tienes tu oportunidad, quieres jugar y quieres jugar bien, quieres competir y quieres ganar".

Y añadió: "El Club América es un gran club y tiene muchísimos jugadores realmente buenos. Fue un partido y una noche que nos ilusionaban enormemente, y por eso al final del encuentro afloran algunas emociones que se desbordan. Eso forma parte de todo esto en algunas noches".

Récord de tarjetas rojas

El día 4 de este mes, un partido de fútbol en Brasil entró en el Libro Guinness de los Récords, después de registrar 51 expulsiones.

El diario "Marca" afirmó que el partido entre Uberlândia y Mamoré, en el campeonato del estado brasileño de Minas Gerais, sub-20, terminó con la expulsión de 51 jugadores.

El partido se detuvo en el minuto 54 tras una violenta trifulca en la que participaron casi todos los que estaban en el campo.

Esta cifra supera el récord mundial registrado en el Libro Guinness, de 36 expulsiones, que se había inscrito anteriormente en un partido de fútbol en Argentina en 2011.

El partido, que era la ida de las semifinales del campeonato de Minas Gerais de Segunda División sub-20, no se completó.