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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: 23 segundos le bastan al Arsenal para derribar las murallas del Manchester City

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
R. Calafiori
Inglaterra
Gales
Italia

Adelantado en los primeros segundos

Al Arsenal solo le hicieron falta 23 segundos para marcar su primer gol en la portería del Manchester City, este domingo, en el partido de la Community Shield, en la apertura de la temporada inglesa.

El Arsenal comenzó el partido con fuerza, y el italiano Riccardo Calafiori logró marcar el gol de los gunners en el segundo 23, tras recibir un magnífico pase de su compañero Myles Lewis-Skelly.

La red de estadísticas "Opta" comentó sobre este gol: "El gol de Riccardo Calafiori para el Arsenal a los 23 segundos es el primer gol marcado en el primer minuto de un partido de la Community Shield desde el gol de Bobby Owen para el Manchester City contra el West Bromwich Albion en 1968".

El Arsenal disputa este partido como campeón de la Premier League, mientras que el Manchester City conquistó el título de la FA Cup.

Cabe señalar que el Manchester City disputa su primer partido oficial bajo la dirección de su nuevo entrenador, Enzo Maresca.

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