El Marsella superó al Levski por un gol a cero, solo cuatro días después de su sorprendente derrota en casa ante el Le Mans por 2-3 en la liga francesa, de modo que el equipo sumó su segunda victoria en la Europa League y se coló entre los 24 mejores del torneo.
Sin embargo, el ambiente festivo en el Vélodrome no fue completo, ya que la tribuna «Jean-Bouin» fue escenario de violentos enfrentamientos entre seguidores del Marsella y aficionados del Levski Sofia, que acudieron en gran número para apoyar a su equipo.
11 heridos tras los enfrentamientos en las gradas
Según informó el medio francés «Foot Mercato», citando a RMC, los disturbios obligaron a intervenir a los servicios médicos y a trasladar a varias personas al hospital: cinco de ellas fueron evacuadas para recibir tratamiento tras sufrir lesiones que incluían traumatismos en el ojo y en la cabeza, además de una luxación de hombro.
La misma fuente añadió que otras seis personas fueron atendidas en el lugar de los hechos por heridas, y señaló que los 11 heridos eran aficionados del Levski Sofia, campeón de Bulgaria.
El director del Levski: ¿cómo entraron todas esas personas en la grada?
Tras el final del partido, Dimitri Borimirov, director ejecutivo del club búlgaro, compareció ante los medios para hablar de los enfrentamientos, criticó con dureza lo sucedido en el estadio y pidió que se tomaran medidas contra el Marsella.
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«¡Espero que no se vuelva a disputar ningún partido de competición europea en este estadio! Hemos visto muchas cosas, cosas realmente terribles. Vimos a más de 400 personas que llevaban porras de goma, y algunas también iban armadas con cuchillos. Recorrieron toda la zona, desde el nivel -1 del sector sur hasta el sector central, y luego hasta la quinta planta. Todo esto no podría haber ocurrido sin complicidad», declaró Borimirov.
El dirigente búlgaro, exmediapunta internacional que disputó 69 partidos con su selección, añadió: «En la reunión que mantuve con la dirección, estas fueron precisamente las preguntas que planteé: ¿cómo y por qué pudo entrar un grupo tan numeroso en nuestro sector? ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaba el personal de seguridad del estadio? No había absolutamente nadie para detenerlos ni para ayudar a nuestros aficionados».
Y prosiguió: «Después, esas personas volvieron tranquilamente al estadio en apenas tres minutos, tras regresar a sus asientos. En cuanto a la gendarmería, no llegó hasta el minuto 18 del partido».
Indignación búlgara y malestar en el Marsella
Con estas declaraciones, el director ejecutivo del Levski Sofia expresó su profundo enfado por la gestión de los incidentes, y consideró que lo ocurrido en el Vélodrome plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad adoptadas antes y durante el partido.
Por su parte, Bruno Genesio, entrenador del Marsella, no ocultó su malestar por lo sucedido y aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro que el equipo no conocía los detalles de los incidentes en el momento de saltar al terreno de juego.
«No teníamos información cuando salimos al terreno de juego. Es algo muy lamentable», afirmó Genesio.