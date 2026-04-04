Vídeo: 10 minutos de locura entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

Los últimos diez minutos de la primera parte del partido estrella de la jornada 30 de la Liga española, que enfrentó al Atlético de Madrid y al Barcelona, vivieron un giro dramático en el Estadio Metropolitano.

El partido comenzó con la presión habitual del Atlético de Madrid en su campo, pero el equilibrio se mantuvo hasta los últimos minutos de la primera parte.

En el minuto 39, Giuliano Simeone abrió el marcador para los locales, dando ventaja a los rojiblancos.

Pero no pasaron más que unos minutos hasta que llegó la respuesta fulminante del Barcelona: en el minuto 42, Marcus Rashford logró marcar el gol del empate tras un pase decisivo de Dani Olmo, aprovechando un hueco defensivo en el flanco izquierdo del Atlético.

Mientras el público se preparaba para el descanso, la minuto 45+7 añadió un toque de tensión: Nicolás González vio la tarjeta roja, lo que aumentó la presión sobre los locales y podría cambiar los planes del entrenador Simeone para la segunda parte.

El equipo catalán busca afianzar su liderato en La Liga y ampliar la ventaja sobre su rival, el Real Madrid, de 4 a 7 puntos, después de que el Merengue cayera esta tarde ante el Real Mallorca por 2-1.

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