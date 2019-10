Vidal se desmarca de Arthur, Busquets y De Jong: "Tengo cualidades muy diferentes"

El volante chileno se refirió a sus características en el campo de juego y su aporte al Barcelona. Además, habló de los elogios de Lionel Messi.

En medio de la concentración de la Selección chilena, el volante chileno Arturo Vidal conversó con el diario Sport, de , y analizó variados temas relacionados con su presente en el . Uno de ellos dice relación con su función táctica en el conjunto de Ernesto Valverde. Y, en ese sentido, se desmarcó del aporte de los otros mediocampistas del vigente campeón liguero.

"Tengo cualidades muy diferentes a las de Arthur, Busquets, De Jong... Ivan (Rakitic) también es más parecido a lo que hago yo, pero también juega diferente... Sí está claro que muchas veces juegan jugadores muy parecidos. Se ve algo así. Pero mi función, mi juego, es diferente al de ellos. Yo tengo que atacar, defender, recorrer muchos metros en el campo y siempre jugando al máximo", expresó.

"Acá en España, o donde juguemos se meten muy atrás con el Barcelona. Entonces tres jugadores para ocho defensas es muy difícil. Cuando juego yo puedo atacar, meterme entre líneas, ayudar a que los delanteros encuentren más espacios y eso ayuda mucho a Leo, a Luis, a Griezmann, a Dembélé o a quien juegue", añadió en la misma línea.

Respecto a su aporte en el actual curso, donde tuvo un comienzo irregular, el ex Bayern Munich indicó que “ha sido un principio de temporada bastante difícil pero lo he tomado con calma, me he entrenado de la mejor forma y me he preparado más que nunca para hacer lo que hice en estos dos últimos partidos”, señaló el formado en .

“Hay que estar preparado. Cuando uno está en el mejor equipo del mundo siempre tiene la obligación de estar preparado, atento y cuando te toca la oportunidad… salir y ayudar al equipo. Y eso es lo que me pasó”, agregó.

Arturo Vidal, sobre Ousmane Dembélé: "Está en el mejor equipo del mundo y sabe que ha cometido errores"

Asimismo, habló sobre los rumores de una posible salida, asegurando que busca la Champions junto al conjunto catalán. "Estoy feliz. Vine acá a triunfar, a ayudar al equipo a cumplir sus objetivos y ganar títulos. Vine a ser lo que me gusta ser, importante, como lo he hecho en toda mi carrera. No estoy para estar cambiando de equipo cada vez que se abra el mercado", dijo.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

"Si el entrenador o el equipo me dicen que tengo que salir... encantado. Yo no tengo problema, pero creo que todavía tengo mucho por dar acá y quiero lograr los objetivos que dije cuando llegué. Todavía tengo que levantar la Champions", reflexionó.

"Yo lo quiero todo. Y más en el Barcelona que es un equipo que necesita lograr la Champions, ganar la Copa y la Liga de nuevo. Sé que va a ser difícil pero tenemos a los jugadores para conseguirlo y a una plantilla con mucha hambre de ganarlo todo".

Finalmente, respondió a los elogios de Lionel Messi tras su actuación consagratoria frente al Inter de Milán. "Los elogios siempre están bien. Eso importante para mí, me siento orgulloso de cómo lo hice. Y más si lo dice Leo, que es el número uno, el capitán del equipo. Espero seguir aportando el máximo de mis capacidades para que el equipo siga ganando, siga creciendo", cerró.