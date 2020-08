Vidal y el futuro de Setién: "Cuando la temporada no es tan buena, siempre hay que hacer un balance"

Arturo dejó un mensaje claro para su entrenador: cree que el bien del club está por encima de las personas, y que las decisiones deben ser cuidadosas.

Arturo Vidal, suspendido por tarjeta roja para el duelo de este sábado entre y por la , contrasta la versión de Quique Setién, entrenador que se proyecta en el cargo más allá del sábado y la eliminatoria ante el conjunto de Gattuso. Además, confirma que su futuro sigue estando en Catalunya al menos por un tercer año.

La previa del Barça-Napoli

En una entrevista con Mundo Deportivo, el Rey de presentó su lectura sobre la continuidad del míster, que está supeditada a la campaña final en la Orejona.

Uno cuando está en el mejor equipo del mundo, la gente te pide resultados y cuando la temporada no es tan buena, siempre hay que hacer un balance por el bien del club. En el futuro se tiene que ver, la gente que está a cargo tiene que decidir cuál es el mejor futuro para el Barcelona. En ese sentido lo dije, no diciendo ya que se tenga que cambiar. Si se gana o no la Champions, la gente que está a cargo, tendrá que tomar decisiones, pero si sigue, bien también, porque es un buen entrenador, que habla mucho con los jugadores, y a él le haría muy bien, pero esa no es mi labor.

Así ha sido la campaña de Arturo

Sobre las claves para superar al Nápoles, el 22 culé aclaró que deben "saber cuándo golpear para que el otro equipo no se vuelva a levantar" y "afrontarlo como el Barcelona, salir a buscarlo desde el primer minuto, hacer nuestro juego, ser agresivos en cada momento y demostrar lo que queremos, dar un mensaje en este partido de lo que pretendemos en el futuro". Sin ganas de escaparle a la responsabilidad que trae consigo la competición, señaló que "como el Barcelona que somos tenemos el deber de ganar esta Champions porque lo tenemos todo: equipo y jugadores, pero primero hay que tener mucho respeto al Nápoles. El corazón lo vamos a dejar porque nuestro objetivo es muy claro: ser campeones de la Champions".