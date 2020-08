Vidal: "No soy agrandado, yo hablo desde mi corazón"

En dialogo con Daniel Habif, el controvertido meiocampista chileno habló de todo un poco y fue autocrítico a la hora de hablar su su particular forma de ser y de decir las cosas, algo que le ha hecho ganar una imagen un tanto egocéntrica.

Para Vidal todo tiene una explicación basada en la confianza y el trabajo que hace en la cancha:

“Siempre me dicen que soy agrandado, que hablo mucho y que no tengo humildad. Todo lo hablo desde mi corazón, tengo que tener con mente positiva para salir a ganar. Si no tuviera esta mentalidad, no estaría en . Lo que hablo lo hablo por la confianza en mis compañeros, pero me hago cargo de mis palabras: no me arrepiento, pero aprendo de las cosas que pasan”