Piqué: "¿Cansado por la Davis? Es como ir en coche a Tarragona"

El central admite que estuvo en la Caja Mágica antes de visitar al Leganés pero niega que suponga desgaste alguno.

REACCIONES

Ernesto Valverde atendió a los medios en rueda de prensa tras ganar por 1 a 2 en un partido en el que el no ofreció una buena imagen y en el que, además de perder a Sergio Busquets por sanción ante el Atlético la próxima semana, solo ganó con dos acciones a balón parado.

Problemas . "Nos vamos contentos, tenemos que hacerlo porque no ha sido un partido brillante, sabemos que en cuanto a juego era complicado porque nos pusimos por detrás, y nos resultó difícil, defendían bien, el campo estaba complicando, había viento... no quiero que suene a excusa pero nos costaba hilar el juego y a base de empuje y con dos situaciones de estrategia lo logramos, no llegamos arriba con claridad".

Balance ofensivo . "Tenemos jugadores de gran nivel que pueden jugar de delantero o en la mediapunta, como Leo o Antoine, la idea es que con ellos descolgados pudiéramos abrir el campo y entrar bien, había que tener en cuenta las vigilancias sobre Messi y pensamos que podíamos tener opciones pero cuando ellos hicieron gol no había tanto espacio por dentro, la sensación es que si queríamos meter un balón al espacio era un día complicado, no fue el mejor día para eso; hubo un momento en el que la salida de Arturo nos podía venir bien para acercarnos al área porque a partir del juego iba a ser difícil y buscamos el arreón para hacer el segundo".

Pruebas con los cuatro delanteros . "Lo practicamos cuando llegaron de sus selecciones".

Partidos a domicilio . "No estamos teniendo un buen comienzo fuera de casa porque hemos perdido tres partidos, cada uno de forma diferente, y nos duele; está claro que hoy no fue un partido brillante pero había que ganar como fuera, hay razones para pensar lo mal que estuvimos pero, por otro lado, íbamos perdiendo 0 a 1 en el comienzo, algo que nos ha pasado bastantes veces esta temporada, y nos hemos sobrepuesto, fuimos a buscar la victoria y lo logramos a pesar de que había momentos en los que no podíamos jugar".

Luis Suárez y Umtiti . "En principio están bien aunque lo valoraremos en las próximas horas, no he hablado con el médico de ningún problema específico".

Busquets . "Le cambié especialmente por la amarilla, teníamos que volcarnos un poco más y no quería que se contuviera si tenía que hacer una falta".

Sensaciones para la . "Buenas, hemos ganado en un campo complicado, hace dos años ganamos 0 a 3 y las sensaciones fueron malas porque es difícil jugar aquí, el año pasado perdimos, el tiene mérito a pesar de estar abajo en la clasificación, la prueba de hoy era importante y difícil, hay que ganar en estos campos y hay que saber jugar en momentos determinados para poder ganar".

Antes, Arturo Vidal compareció ante las cámaras de Movistar tras finalizar el 1 a 2 en Butarque.

Victoria y gol . "Es una alegría, siempre lo es, además da tres puntos y estoy contento por haberlo sacado adelante en una cancha tan complicada de un equipo que lucha por salvarse pero tenemos que mejorar mucho más".

Sensaciones . "No han sido buenas, empezamos perdiendo y sabíamos que teníamos que mejorar, que no nos marcaran y manejar el partido, hoy no fue así pero lo importante era salvar los tres puntos, son los que dan campeonatos".

Rivales . "Todos los equipos se juegan la vida contra nosotros, nos hacen goles y siempre será así, tenemos que mejorar que no nos marquen, controlar el partido y acabar con los puntos".

Presencia delanteros . "Es la idea del entrenador, en el primer tiempo no se dio muy bien porque nos marcaron pero en el segundo controlamos, hicimos cambios y controlamos mejor, hay que mejorar, juegue quien juegue".

¿Fuera de juego en el go? "Traté de meterla y vi que me la había dado uno del equipo rival".

Rubén Pérez , por su parte, confirmó también que "no era fuera de juego de Vidal" porque el balón había tocado en un jugador del Leganés.

Por último, Gerard Piqué compareció en zona mixta.

Resultados . "Era importante para ganar confianza, vienen partidos importantes y hemos sacado un partido con condiciones en contra, hacía viento pero no había excusas, las victorias son lo más importante".

Centrado . "Hablé con el míster pero fue una charla amistosa en la que me preguntó por mis planes y cómo lo íbamos a hacer, nuestra relación siempre ha sido fenomenal, tenemos charlas de estas cada dos semanas, con el club estoy bien, creo que es más el ruido de fuera, nos hemos excedido un poco por si estoy en Madrid o comiendo aquí, es parte del circo, intento hacerlo siempre lo mejor posible".

Desgaste . "Son viajes de cuarenta minutos, es como ir en coche a Tarragona, ¿esto afecta? Creo que le damos mucho bombo por lo que soy y lo que represento pero estamos en este circo, hay medios y unos te matan y otros te defienden, esto funciona así aunque sea poco serio y es lo que hay, que la gente opine lo que quiera, espero

El artículo sigue a continuación

Copa Davis . "Sí, ayer me quedé hasta el final y es buena noticia que se clasifique".

Momento . "Si te dicen al inicio que seríamos líderes en Liga y Champions lo firmaríamos, en cuanto al juego podemos mejorar pero lo importante es ir ganando partidos aunque no estemos bien, ahora prima la victoria aunque mejorar el juego sea primordial".

Mejor en casa . "Jugar fuera es siempre más difícil, las condiciones y las distancias son distintas, eso es normal, lo que no lo es tanto es que nos cueste tanto pero intentamos cambiar la dinámica y ganamos en campos como el del y el del que no son fáciles".