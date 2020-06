Vidal cumplió la misión tan personal como grupal que le encomendó Setién

El adiestrador culé le confió su segunda titularidad en línea a un King que había vivido su día más triste de la 19/20 en casa del rival de turno.

Arturo Vidal concretó su revancha con el de Bilbao en la temporada 2019/2020 después de dos derrotas ante su rival de la jornada 31 en las que no participó. Es que comenzó en la tierra vasca, donde el local se impuso con gol de Aduriz, y la actual dejó de ser una posibilidad de trofeo para las vitrinas del Barça por el autogol de Sergio Busquets en el último febrero.

Tras la pretemporada, el chileno no fue ni citado en la primera fecha, para luego comenzar a protagonizar al punto de que este martes se enfrenta a su undécima titularidad (y la segunda en línea, tras el empate en ) y a la posibilidad de equilibrar el minutaje con Rakitic, que fue al banco por detrás de Vidal pero entró a meter el único gol del partido, y con Arthur, que entró en el equipo para cubrir el otro puesto de interior una línea por delante de Sergio. Ha sido una noche ideal para consolidar una consideración clave de recta final, y el lugar entre los 11 que ahora ya no querrá soltar nunca más.

Hace cuatro meses se esfumó el eventual triplete que buscaba Quique Setién por el 1-0 producido en San Mamés, el que se decidió en el tercer minuto de descuento. Vidal era el revulsivo del banco, cantado para entrar a destrabar el empate con sus características, pero se lesionó Piqué, Umtiti fue el tercer cambio y el cuarto permitido en el suplementario no pudo ser por el festejo postrero: las aspiraciones del ex se esfumaron con el desenlace de aquella noche negra para los blaugranas.

Riqui Puig amenazó con el lugar del King, pero finalmente se quedó en la suplencia junto con el vicecampeón mundial Raki. Vidal salió a ganar por obligación grupal, ya que no dependían más de sí mismos luego del 0-0 en Sánchez-Pizjuán, y por la personal, ya que no es satisfactorio ser descartado dos veces contra el mismo equipo en el curso... pero sí tener un tercer día para demostrar que la elección esta vez ha sido correcta, sobre todo cuando una tercera caída no se la podía permitir , que ganó con el King liderando los ataques por la derecha, buscando el gol a todo momento e incluso provocando y finalizando la última ocasión de gol a favor con una lujosa volea.