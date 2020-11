Vida da positivo durante el Turquía - Croacia y le cambian al descanso

y midieron sus fuerzas en un atractivo amistoso este miércoles en Estambul en el que acabaron empatando por 3-3 pero el duelo acabó estando marcado por el coronavirus y por el positivo del central del conjunto balcánico Domagoj Vida.

El central del fue sustituido en el descanso y Pocas horas después del partido, la Federación Croata de Fútbol hizo público un comunicado anunciando que Domagoj Vida dio positivo por Covid-1. Según explica el comunicado, los servicios médicos de Croacia fueron informados de un "resultado potencialmente positivo" durante el partido.

Dalic lo sustituyo por precaución en cuanto supieron del posible positivo que horas más tarde se confirmó. Vida y todos los jugadores de Croacia se sometieron a tests el lunes antes del partido ante Turquía y todos fueron negativos.

Este miércoles se sometieron a otro test de cara al partido contra de la y fue cuando Vida acabó dando positivo y ahora podría haber puesto en peligro a algunos de sus rivales y compañeros entre los que se encuentran jugadores de como Luka Modric del o Ante Budimir de .

