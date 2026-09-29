El sorteo decidió la clasificación de la selección de Omán a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27", en detrimento de su rival iraquí.

La Federación de la Copa del Golfo de Fútbol celebró un sorteo en un hotel de la ciudad de Yeda para decidir al segundo clasificado del Grupo A a las semifinales del torneo del Golfo junto a Arabia Saudí, entre las selecciones de Irak y Omán, tras haber igualado en todo.

El sorteo dio como resultado la clasificación de la selección de Omán a las semifinales, siendo el segundo clasificado del grupo por detrás de la selección de Arabia Saudí, que se instaló en el liderato del grupo con puntuación perfecta (9 puntos).

Las selecciones de Irak y Omán obtuvieron 4 puntos, empataron en su primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y recibió 5, además cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja.

Esta igualdad se produjo tras los partidos de la tercera y última jornada del Grupo A, en la que la selección de Arabia Saudí venció a su rival iraquí por 2-0, en el estadio Al Inma de Yeda.

Al mismo tiempo, la selección de Omán logró una emocionante victoria, después de remontar su desventaja ante Kuwait de un gol a cero para vencer por 3-1, en los últimos minutos del partido.

Las selecciones de Arabia Saudí y Omán esperan conocer a sus rivales en las semifinales, tras la disputa de los partidos de la última jornada del Grupo B, en la que la selección de Catar se enfrenta a Emiratos, y Yemen se mide a Baréin.