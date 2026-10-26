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imago-sport-1085107953.jpgZUMA Press Wire
Siep Engelen
Traducido por

Victor Osimhen brilla en el derbi turco y guía a un Galatasaray muy superior a la victoria ante el Fenerbahçe

Galatasaray vs Fenerbahce
Galatasaray
Fenerbahce
Superlig
V. Osimhen

Galatasaray ganó con autoridad el derbi del lunes por la noche ante Fenerbahçe: 2-1. La diferencia entre ambos equipos fue especialmente grande en la primera mitad, aunque un espectacular gol de Irfan Can Kahveci mantuvo la emoción durante mucho tiempo en Estambul. Victor Osimhen, autor de dos tantos, fue el gran protagonista de Galatasaray.

Desde el pitido inicial, Galatasaray tomó la iniciativa. Baris Yilmaz y Victor Osimhen dispusieron pronto de grandes ocasiones para adelantar al equipo local, pero ninguno de los dos delanteros estuvo acertado de cara a portería.

En el minuto 29 llegó el gol. Fueron precisamente Yılmaz y Osimhen quienes marcaron la diferencia: el primero asistió al delantero nigeriano, que tuvo todo el espacio necesario para abrir el marcador.

Galatasaray vio que podía conseguir más y siguió presionando. Su insistencia dio fruto poco antes del descanso. Osimhen metió la cabeza en un disparo de Davinson Sánchez y no dio opción al portero Ederson: 2-0. Fenerbahçe apenas tuvo respuesta en la primera mitad y podía alegrarse de que el descanso no tardara más en llegar.

Tras la pausa, Galatasaray siguió siendo inicialmente el equipo superior. Osimhen creyó haber completado pronto su triplete, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Poco después, Ismail Jakobs estuvo cerca de marcar el tercero, aunque su cabezazo se estrelló en el poste.

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Al cumplirse una hora de juego, Fenerbahçe devolvió inesperadamente la emoción al partido. Kahveci no logró controlar del todo el balón, pero decidió probar suerte con una espectacular chilena. El intento acabó en gol: 2-1.

Galatasaray tuvo que emplearse a fondo en los minutos finales para conservar la ventaja. El juego del equipo local empeoró, pero el gol de Fenerbahçe resultó ser el último de la noche. Con esta importante victoria en el derbi, Galatasaray recupera el liderato de la Süper Lig turca. Además, amplía a seis puntos su ventaja sobre Fenerbahçe.

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