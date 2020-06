Víctor Malcorra buscará renovar contrato con Pumas

El volante de los Universitarios desea mantenerse en la institución para el siguiente torneo.

El paso de Víctor Malcorra por el Club Universidad no ha sido el mejor para el volante argentino. A pesar de que el volante no es el favorito de la afición, el jugador buscará quedarse en la escuadra del Pedregal para el Apertura 2020.

“Mi idea es ver si se puede renovar con Pumas y si no se puede renovar con Pumas, la idea es seguir acá en en algún otro club, me gusta mucho la liga mexicana y me gustaría quedarme acá”, sentenció Malcorra para Esto.

Malcorra pasó de ser capitán del cuadro Auriazul a uno de los jugadores menos queridos por la afición tras actuaciones que provocaron el rechazo de sus seguidores. Sin embargo, el argentino ve esto como un reto más en su carrera.

“Yo me he esforzado mucho en el último tiempo para cambiar la imagen del torneo pasado que mostramos ahí por el error del penal (contra Juárez en el AP19) quedo como malo, pero bueno, el torneo pasado fui el que más asistencias metió en el equipo, estuve tercero en todo el torneo en el tema de asistencias, entonces creo que la mitad de los goles que hicimos fueron asistencias mías, por ahí el error del penal fue la manchita, me perjudicó un poco y bueno, ahora no me tocó jugar, pero cuando lo hice lo terminé haciendo muy bien", añadió.