Víctor Guzmán le hizo un nuevo guiño a Chivas

El Pocho reconoce que le hace ilusión la posibilidad de volver al Rebaño Sagrado, equipo con el que nunca pudo debutar en Primera.

No son pocos los equipos europeos que han preguntado por Víctor Guzmán. Pero, aunque al mediocampista de Pachuca le hace mucha ilusión dar el salto al Viejo Continente, lo cierto es que no descarta la posibilidad de continuar su carrera en Chivas.

"Sería cuestión de hablarlo primero con el presidente (Jesús Martínez). Puede que me vaya a Europa, es mi sueño y es una meta que tengo. Pero si no es lo más conveniente y se presenta la opción de , yo me iría", dijo el Pocho a Fox Sports.

Vale destacar que Guzmán hizo su formación en las fuerzas básicas del Rebaño, pero nunca pudo debutar con el primer equipo y se marchó a . Es por eso que el mediocampista tiene esa inquietud de jugar con los Rojiblancos en la .

"Es una mentira que un jugador te diga que no quisiera jugar en Chivas. Si de verdad amas a tu país, lo que representa jugar y vestir los colores de la Selección, es lo mismo que jugar en Chivas porque es una historia 100 por ciento mexicana", concluyó.