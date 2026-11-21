Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona se prepara para recibir al Villarreal mañana domingo en el Spotify Camp Nou, en la 13.ª jornada de LaLiga.

Anuncios

Según el diario Sport, el Villarreal es la víctima favorita de Lamine Yamal, ya que fue ante el Submarino Amarillo cuando el extremo del Barcelona firmó el primer hat-trick de su carrera profesional.

Aquel partido se disputó en el Spotify Camp Nou en febrero del año pasado.

Ese día, el Barcelona arrolló al Villarreal por 4-1, y tres de los cuatro goles llevaron la firma de Yamal.

Lamine Yamal se quitó entonces la losa de no haber marcado nunca más de dos goles en un mismo partido en toda su carrera, tras una actuación excepcional e inolvidable que intentará repetir mañana domingo.

Anuncios Anuncios

Sin embargo, el brillo de Yamal ante el Villarreal no se limita a aquel encuentro: ya suma 5 goles y 2 asistencias en 6 enfrentamientos contra el conjunto amarillo, que se ha convertido en su rival predilecto.

Related Topics

El Villarreal es el equipo que más ha sufrido a Yamal, que participa en más de un gol por partido contra él.

No cabe duda de que repasar, partido a partido, el historial de Yamal ante el Villarreal es muy parecido a recorrer las sucesivas etapas que ha ido quemando la estrella catalana en el mundo del fútbol.

Anuncios

Su primer partido ante el conjunto amarillo lo jugó con el dorsal 27, en un duelo de locos que el Barcelona ganó por 4-3 en el Estadio de la Cerámica. Aquel día, Lamine dio una asistencia, estrelló un balón en el poste y exhibió de forma llamativa su habilidad en el regate.

Su siguiente visita al estadio del Submarino Amarillo llegó ya con el dorsal 19. En ese partido, Yamal se mostró como un futbolista más maduro, convertido ya en uno de los grandes reclamos del Barcelona, y dio su primera asistencia de tacón en un encuentro que terminó con victoria azulgrana por 5-1.

Anuncios

Después llegó el dorsal 10 a su espalda, el año pasado. Desde que luce ese número, Lamine Yamal ha marcado en los dos partidos que ha disputado contra el Villarreal.

En el Estadio de la Cerámica perforó la portería en la victoria por 2-0 del Barcelona de Hans Flick, mientras que en el Camp Nou, como ya hemos repasado, firmó el primer hat-trick de su carrera profesional.