Víctima del traductor... ¡Un error catastrófico que deja en evidencia a la estrella de la selección egipcia ante todo el mundo!

Mahmoud Saber, jugador de la selección egipcia, vivió un momento embarazoso en la rueda de prensa tras el partido contra Irán en el Mundial 2026. Un error de traducción distorsionó una pregunta de una periodista extranjera.

Una periodista estadounidense le preguntó por el «Día del Orgullo» de la comunidad LGBT, pero la traducción fue confusa y el jugador entendió solo la palabra «orgullo» en su sentido general.

El futbolista sonrió y contestó: «Por supuesto, eso es lo mejor». Entonces un asistente le aclaró que la pregunta trataba sobre el apoyo a la comunidad LGBT, no sobre el orgullo en general.

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Al comprenderlo, corrigió su respuesta: «No, prefiero no hablar de eso». El incidente terminó ahí.

El incidente ocurrió tras el buen partido de Egipto contra Irán, en el que el jugador marcó el gol de los «Faraones» y el encuentro terminó 1-1, resultado que clasificó a Egipto como segunda de grupo con cinco puntos.

En dieciseisavos se medirá a Australia el viernes 3 de julio a las 21:00 hora de La Meca, en Dallas.