Vicky Losada, en Goal: "Es cuestión de tiempo para que el Real Madrid juegue mejor, es un equipo competitivo"

La jugadora del Manchester City, Vicky Losada, atiende a Goal en la previa de la vuelta de Champions ante el cuadro blanco.

El Manchester City se ve las caras con el Real Madrid en la vuelta de la fase previa de la Liga de Campeones. Ambos equipos se enfrentan para poder estar en la fase de grupos, y antes de tan decisivo encuentro, "Goal" ha tenido la oportunidad de hablar con una de sus mejores jugadoras, Vicky Losada.

Losada (1991, Terrassa, Barcelona) viene de hacer historia con el FC Barcelona. Tras 16 años en el cuadro azulgrana, la centrocampista ha conseguido levantar el Triplete con el conjunto culé y arranca una nueva etapa en la que en su primer partido ha anotado su primer gol. Un inicio inmejorable.

¿Cómo vivió el primer gol con el Manchester City?

“La verdad que muy contenta. Al final tampoco soy una jugadora que esté obsesionada con objetivos individuales. Solo quería empezar bien ese partido, conseguir una victoria. El Everton es un equipo fuerte y empezar el año con una victoria era importante. Sobre todo antes del partido ante el Real Madrid, pero muy contenta porque no me lo esperaba y al final, la sensación del gol es muy bonita”.

¿Cómo están siendo los primeros meses en Manchester, después de su segunda etapa en el Barcelona, cómo está siendo la adaptación?

“La verdad que, sorprendida para bien, porque las chicas me han ayudado muchísimo a adaptarme, hay un grupo humano muy bueno, que creo que es algo importante. El estilo d de juego… Al final el Manchester City es un equipo que quiere jugar al fútbol, que quiere tener posesión de balón, es algo que me gusta. Es cierto que hay algunos automatismos que tiene el equipo, es un equipo muy hecho, al principio te cuesta un poco, pero cada día que pasa, la mejora es muy grande y cada vez me siento más cómoda”.

La vuelta a la Women’s Premier League, ¿nota muchas diferencias de cuándo jugaba en su primera etapa?

“Ha cambiado muchísimo. A nivel de marketing, televisión, la manera de promocionarlo, programas previos, postpartidos… Cadenas como Sky Sports o BBC, que tienen muchísimo poder, que apuesten por el fútbol femenino es muy importante. Y a nivel de juego, el juego ha cambiado, hay más calidad, tácticamente ha mejorado mucho. Las chicas que suben, que son más jovencitas, como en España, tienen mucha calidad, mucha formación…

Al final, creo que en general en el mundo el fútbol femenino está cambiando y se nota”.

¿Qué le convenció del City para elegir su proyecto?

“Primero de todo, la Liga inglesa. Todo el mundo sabe que me encanta. La apuesta de la BBC, de Sky Sports, creo que es algo importante para el fútbol femenino. El año que viene el Europeo es aquí. Creo que los ojos van a estar puestos en esta Liga y cada vez, las mejores jugadoras del mundo quieren venir aquí.

Muy contenta también que el City, que Gareth se interesasen por mí, porque al final, es el equipo que más se asemeja al estilo de juego que a mí me define”.

Disputaron un encuentro muy competitivo en Valdebebas, ¿cómo analiza al Real Madrid?

“Creo que el Real Madrid lleva poquitos años, ha hecho fichajes muy buenos, importantes, hay muchísimo talento. Es cuestión de tiempo para que el equipo juegue mejor, es un equipo competitivo, creo que va a dar mucha guerra en la Liga, creo que es algo bueno, que los equipos empiecen a asemejarse al nivel del Barça, que se siga apostando por el fútbol femenino, para que la Liga española mejore y al final, creo que los puntos fuertes del Real Madrid. Es un equipo muy compacto, con jugadoras que les gusta mucho tener el balón, con laterales muy profundos.

Creo que Esther, Nahikari… Jugadoras de gol, hay que estar atentas a ellas. Todos sabemos que Esther el año pasado hizo una temporada muy buena y que es una pieza importante para ellos”.

De su equipo, ¿qué diría que son sus fortalezas y sus puntos para mejorar?

“Creo que el partido que jugamos en Madrid no fue de los mejores. Es cierto que era el primero en el que jugábamos juntas, al final es un honor estar un equipo que ha tenido 14 chicas representado a su país en Tokio, ha sido una pretemporada un poco extraña, hemos estado pocas jugadoras durante dos meses, el partido contra el Everton fue completamente diferente, cada día estamos mejorando y creo que el partido del miércoles es el escenario perfecto para seguir creciendo y seguir dando un buen rendimiento”.

¿Qué supone para usted el poder convivir en la Ciudad Deportiva con Pep Guardiola?

“Para mí, es el mejor entrenador del mundo. Sí que me encantaría pasar más rato con él o incluso tener alguna charla o algún café. El haberlo conocido… Me siento súper afortunada, sí que es cierto que es uno de los jugadores en los que yo me fijaba cuando era pequeñita. No tenía chicas en las que fijarme, en ese momento no se veía en la televisión y al final me siento afortunada de estar aquí, de poder disfrutar de él, de ir al Etihad todos los fines de semana y disfrutar de los chicos también”.

¿Cómo, de qué manera y en qué momento se da cuenta de que tiene que marcharse?

“Bueno, al final el ganar la Champions lo facilitó todo. Todo el mundo sabe que mi sueño era ganar la primera Champions con el Barça, porque sé que hay un trabajo muy grande detrás durante muchos años. Sabíamos que estábamos preparadas y al final, necesitaba objetivos nuevos. Están confiando en mí en todo, y al final necesitaba esa confianza por parte del club, del entrenador y la verdad es que estoy muy contenta”.

Lleva más de 20 años en el fútbol de élite, ¿cuán de importante es la salud mental para una deportista, como es su caso, tanto en partidos, como en entrenamientos, como en la vida diaria?

“Es muy importante, y es duro, porque al final el deportista de élite a ese nivel, no dejamos de ser cartas y hay situaciones difíciles, hay situaciones de mucho estrés para bien y para mal, se viven altibajos constantemente y es cierto que a veces hay situaciones que pueden ser complicadas. Con los años, la experiencia sí que te da un grado, a saber manejarte, pero para mí es el 99% de un futbolista”.

A lo largo de su carrera, en la que ha jugado en España, Inglaterra y Estados Unidos, ¿cuál cree que es su legado que está dejando en el mundo del fútbol?

“No lo he pensado mucho, la verdad, pero sí que es cierto que cuando me fui del Barça, lo más bonito para mí, no solo ganar la Champions, que al final son títulos, es el cariño con el que me fui. El otro día marco mi primer gol con el City, y hago mi primera reaparición en Liga con el City, y me volví a sorprender de toda la cantidad de mensajes que llegué a tener en el móvil después del partido felicitándome, de gente que realmente me aprecia y que demuestra en esos momentos que realmente me ha apreciado y me ha ayudado muchísimo.

Al final, yo creo que el legado que siempre me gusta decir, es que, si he podido dejar huella en gente, en compartir. Al final, somos personas, y transmitir esos valores que te da el deporte para mí con los años me he dado cuenta de que es importante y de lo que me siento orgullosa”.

¿Cómo ve el estado de salud de la Primera Iberdrola y el fútbol en España?

“Creo que va a ser una Liga interesante. Creo que el Barça el año pasado compitió muy bien, y es muy complicado mantenerse. Sé que son muy competitivas, muy ambiciosas y un gran equipo. Va a ser interesante ver cómo afrontan esta temporada, como el Real Madrid, el Levante, Atlético de Madrid… Me gustó el otro día cuando las vi, creo que va a ser una temporada más competida y creo que es bueno para el fútbol femenino”.

¿Cómo ve que la selección española esté en el Top 10 de los mejores equipos del mundo?

“Era cuestión de tiempo que eso pasase. Ahora lo que hay que hacer es mantenerlo y seguir peleando, la profesionalidad de las chicas en España yo lo he vivido y ha sido un cambio tremendo, es muy buena. Creo que estamos demostrando que es solo el principio de algo muy bonito, que España va a seguir creciendo, que hay muchísimo talento, y al final es un respeto que, poco a poco, te vas ganando por parte de las otras selecciones. Sí que es cierto que hay que seguir trabajando, todos los días dar un paso adelante, que aún no hemos conseguido nada, pero que estoy segura de que en las próximas grandes competiciones, España va a dar un paso delante de verdad, con responsabilidad, con el fútbol que a la gente le gusta ver y con muchísimo talento en el equipo.

¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?

“Ahora mismo, estar en esa fase de grupos de Champions sin duda”.

El artículo sigue a continuación

¿Y a largo plazo?

“A largo plazo, tenemos que ir partido a partido, competir absolutamente todos los partidos, y ojalá poder conseguir el título de Liga”.