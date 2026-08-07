Khaled Al-Malik, vicepresidente del club Al-Nassr, dirigió un mensaje a la afición del equipo con el fin de tranquilizarla antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027, en medio de las difíciles crisis que atraviesa el club.

El Al-Nassr no logró fichar a ningún jugador durante el actual periodo de traspasos veraniego, pese a su acuerdo con el portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, en medio de las restricciones financieras impuestas al club saudí.

Al-Malik escribió a través de su cuenta personal en la red social "X": "Querida afición nuestra, las dificultades se resolverán pronto si Dios quiere".

Y añadió: "Pero por más que aumenten las presiones y los comentarios, nuestra concentración sigue en su lugar correcto; vuestro club se prepara para su primer partido oficial dentro de menos de una semana, y eso es lo que merece toda nuestra energía y atención".

El Al-Nassr comienza su andadura en la Liga Roshn el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente al Al-Fateh en la primera jornada de la competición.

Al-Malik concluyó: "Os invitamos a todos a estar detrás del equipo con vuestra presencia, apoyo y respaldo, como siempre nos habéis acostumbrado en las buenas y en las malas; juntos avanzamos, y juntos vencemos si Dios quiere".

El Al-Nassr busca conservar el título de la Liga saudí que consiguió la temporada pasada tras siete años de ausencia, así como coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de Élite por primera vez en su historia.