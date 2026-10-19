El alemán Jens Wiesing, entrenador del Al Ittihad saudí, tomó una decisión impactante y sorpresiva horas antes del esperado enfrentamiento ante el Al Ettifaq, al excluir por completo de sus planes a dos jugadores extranjeros.

Una fuente especial reveló al diario "Arriyadiyah" que Wiesing decidió dejar fuera de la lista al senegalés Dion Lopy y al serbio Karlo Simic de la convocatoria que partió hacia Dammam al mediodía de este lunes, de cara al duelo contra el Al Ettifaq a las nueve de la noche del martes, dentro de la décima jornada de la Roshn Saudi League.

El entrenador alemán incluyó en el viaje a la Región Oriental a solo ocho extranjeros, conforme al número permitido por el reglamento, que son: el serbio Predrag Rajković, el portugués Danilo Pereira, el argelino Houssem Aouar, el neerlandés Steven Bergwijn y su compatriota Georginio Wijnaldum, el marroquí Youssef En-Nesyri, el nigeriano George Ilenikhena y el colombiano Richard Ríos.

La lista de convocados registró el regreso del centrocampista Ahmed Al Ghamdi, que se había perdido el enfrentamiento ante el Shabab Al Ahli emiratí en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite el pasado lunes, tras recuperarse de una lesión en el músculo de la pierna.

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El Al Ittihad disputa el duelo bajo una enorme presión para compensar la sangría de puntos, después de perder el clásico ante el Al Hilal por 3-2 el sábado antepasado y de caer luego a nivel asiático frente al Shabab Al Ahli por 2-1, lo que lo hizo retroceder al cuarto puesto de la Roshn League con 17 puntos, a 5 puntos del líder, con un partido aplazado pendiente ante el Al Shabab.



