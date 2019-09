Vicente del Bosque: "Si yo fuera de algún club, no hubiera traído a Neymar"

El ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, pasó por 'Estudio Estadio' de TVE y dejó algunas declaraciones interesantes

El ex seleccionador nacional español, Vicente del Bosque, concedió una entrevista al programa 'Estudio Estadio', de TVE. Allí, el ex del y campeón del mundo repasó diferentes temas de la actualidad futbolística, entre los que destaca el ya conocido como 'caso Neymar'. Igual que digo que es un jugadorazo, no me cae bien por otras cosas. Con el se ha portado regular. O mal. O muy mal. Si haces una encuesta dentro del barcelonismo seguramente habría más de un cincuenta por ciento reacio a que volviera. Por algo será", analizaba.

Si hay un tema por el que se le podía preguntar al entrenador salmantino era por la selección española, a la cual entrenó durante casi una década. Ahora, en su lugar, se encuentra Robert Moreno, que se estrena de forma oficial como seleccionador en los encuentros ante Rumanía e Islas Feroe. Del Bosque tuvo tiempo de analizar a uno de sus sucesores.

"Han buscado una solución a una situación incómoda. Es un entrenador preparado, con conocimientos, que ha tenido una buena formación con Luis Enrique. Va a ser una buena continuación de él. De momento en los inicios que ha tenido con los medios ha estado correcto, bien. Se ha desenvuelto con facilidad. Me da la sensación de que es mesurado, que estará en su sitio cuando tenga que hablar de cosas negativas", expresaba.

"Todos los entrenadores que están en la federación de hace tiempo tienen condiciones y cualidades pero tampoco se sale de lo común que el segundo de Luis Enrique acceda. También podían haber optado por esa solución porque son entrenadores que están muy preparados y son gente estupenda", puntualizó Del Bosque acerca de la elección por parte de la RFEF del que es seleccionador nacional español.

RAMOS, ENSALZADO POR DEL BOSQUE

Otro de los temas de los que Vicente del Bosque quiso hablar en 'Estudio Estadio' tiene nombre y apellidos: Sergio Ramos. El capitán de la selección española fue ensalzado por quien fuera su preparador en la selección española y Del Bosque solo tuvo buenas palabras hacia el jugador sevillano.

"Puede ser controvertido pero es un jugador de un rendimiento fantástico, es muy bueno. Como recurso ofensivo también. Ha marcado una época en el fútbol español". En ese mismo sentido habló de Piqué. "Me cae bien, con nosotros siempre ha tenido un comportamiento perfecto y no ha molestado nunca. No enturbiaba para nada la relaciones personales, era un jugador apreciado".

¿CÓMO VE VICENTE DEL BOSQUE EL TEMA DE LA PORTERÍA?

Además, Del Bosque también fue preguntado por uno de los temas más candentes cada vez que se concentra el combinado nacional: la portería. Ese ya fue uno de los asuntos que más trajo de cabeza al ex-seleccionador cuando tenía la tarea de dirigir a en las diferentes competiciones.

"Es un asunto del seleccionador y tiene que confiar en los tres guardametas, que por eso los lleva. Irá tomando medidas y soluciones en función de como los vea. Los tres tienen categoría para estar allí", fue claro Del Bosque respecto al tema,.

Por otro lado, el técnico no se podía marchar sin contestar ni repasar la actualidad del equipo de su vida, el Real Madrid, al que ha estado vinculado en diferentes etapas y niveles, tanto como entrenador del primer equipo, donde lo ganó casi todo, como en la cantera. ¿Qué pasa en el Real Madrid? Vicente del Bosque lo comentó, empezando por el tema Bale.

"A lo mejor no era extraño porque si el comportamiento del jugador no era el adecuado... Nadie pensaba que era malo, igual solo que no se adaptaba al Madrid. Muy poca gente le negaba sus cualidades. Creo que les va a dar rendimiento porque es muy buen jugador. Modric, Kroos, Marcelo y Cristiano Ronaldo han sido claves en los últimos años del Real Madrid. El madridismo más recalcitrante pensaba que Ronaldo ya estaba amortizado y nos hemos dado cuenta, yo entre ellos, de que sí ha pasado algo con su baja", finalizó.