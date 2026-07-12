VI tiene más información sobre una posible fórmula para la llegada del nuevo fichaje del Ajax

Voetbal International confirma que el Ajax ha contactado oficialmente con Marcos Leonardo.

El domingo, Fabrizio Romano informó que el Ajax busca fichar al brasileño, valorado en veinte millones y procedente del Al-Hilal, y que ya hubo conversaciones con su entorno.

VI añade que el director técnico Jordi Cruijff ya se ha comunicado con el delantero y que Leonardo está abierto a fichar por el club de Ámsterdam.

En los próximos días habrá nuevas conversaciones entre el club y su entorno.

El delantero de 23 años tiene un alto valor de mercado, pero, según VI, eso no sería un obstáculo insuperable.

«Tanto la cesión como la compra son opciones, pero en la segunda el jugador debería ceder, pues en Ámsterdam no ganaría ni de lejos lo que cobra en Arabia Saudí», escribe el experto en el Ajax Tim van Duijn.

El club busca refuerzos en ataque tras la marcha de Wout Weghorst al FC Twente y la posible salida de Kasper Dolberg, aunque el acuerdo con el FC Midtjylland dependerá de que los daneses vendan antes a Franculino.