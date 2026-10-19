«Vi la muerte con mis propios ojos»: Ben Romdhane revela los secretos de los momentos de terror en la concentración del Al-Ahly egipcio

Una excursión marítima durante la concentración del Al-Ahly en Túnez se convirtió en una auténtica pesadilla, después de que tres de los jugadores del equipo se encontraran ante el peligro de ahogarse, en un incidente cuyos detalles siguen grabados en la memoria del tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane, quien aseguró haber vivido momentos aterradores que estuvieron a punto de terminar en tragedia.

Ben Romdhane, exjugador del Al-Ahly y actualmente profesional en las filas del Al-Shamal catarí, reveló los entresijos del grave incidente que lo reunió con sus compañeros Hussein El Shahat y Karim Fouad, explicando que la intervención de Yasser Ibrahim en los momentos decisivos tuvo un papel fundamental para salvarlos y poner fin a la crisis.

Ben Romdhane dijo, durante su aparición en el programa "Dayfona" a través del canal Alkass, que el incidente ocurrió durante un día de descanso de los jugadores del Al-Ahly al margen de la concentración del equipo en Túnez, cuando varios de ellos decidieron ir al mar para pasar un rato.

El jugador tunecino añadió: "Era un día de descanso y fuimos todos al mar al margen de la concentración del Al-Ahly en Túnez; luego, Hussein El Shahat, Karim Fouad y yo nos dirigimos a nadar".

Explicó que la situación se transformó rápidamente en momentos de pánico, después de que él y Hussein El Shahat se adentraran en el mar, mientras Karim Fouad perdía el equilibrio y se alejaba de la zona segura, encontrándose ante un peligro real que amenazaba su vida.

Señaló que los intentos de rescatar a Karim Fouad aumentaron la gravedad de la situación, después de que Hussein El Shahat, a su vez, se viera en peligro de ahogarse, ante la dificultad de lidiar con las olas y el alejamiento de la zona de seguridad, lo que hizo que los tres jugadores afrontaran momentos extremadamente difíciles.

Afirmó que lo ocurrido fue una de las experiencias más duras que vivió a lo largo de su carrera futbolística, indicando que la escena permaneció grabada en su memoria, después de que los momentos de recreo se convirtieran en una situación peligrosa que nadie esperaba.

Ben Romdhane reveló que Yasser Ibrahim intervino en el momento decisivo tras ver lo que sucedía, y se apresuró a rescatar a los jugadores, logrando con su intervención poner fin a la crisis y salvarlos de ahogarse.

El jugador tunecino resumió la magnitud del pánico que vivió durante el incidente al decir: "Vi la muerte con mis propios ojos", expresando su agradecimiento a Dios por que la situación pasara sin perder a ninguno de los jugadores.









Ben Romdhane se refirió a su experiencia con el Al-Ahly, elogiando la posición del club y su afición, y también habló de su relación con la afición del Espérance de Túnez, subrayando su aprecio por el papel que esta desempeñó en su carrera.

El jugador del Al-Shamal catarí dijo: "El Al-Ahly egipcio es un gran equipo, y la afición del Espérance tiene un gran mérito, pero el Al-Ahly pasó por un año difícil y no obtuve mi oportunidad por completo".

Sobre su traspaso al Al-Shamal, Ben Romdhane explicó que la operación se cerró con facilidad, señalando que las ambiciones del club y su deseo de desarrollarse fueron de las principales razones por las que eligió afrontar la nueva experiencia.

Añadió que la presencia del delantero argelino Baghdad Bounedjah, al que describió como amigo y gran jugador, junto a Riyad Mahrez, representa una incorporación importante para el equipo, ante sus aspiraciones de seguir desarrollándose y alcanzar sus objetivos durante el próximo periodo.







