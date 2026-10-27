«Vete a Arabia Saudí»: Paul Scholes le dice a Bruno Fernandes que ya no se puede confiar en él como capitán del Manchester United tras sus «imperdonables» críticas a Michael Carrick

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Paul Scholes cree que ya no se puede confiar en Bruno Fernandes como capitán del Manchester United y que debería marcharse a Arabia Saudí tras sus críticas «imperdonables» a Michael Carrick. Fernandes cuestionó la táctica del entrenador después de la derrota por 4-1 en la Champions League en Como y posteriormente fue descartado para el partido contra el Bournemouth. Nicky Butt sostiene que ha puesto en peligro su legado.

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Fernandes cuestiona a Carrick tras la goleada sufrida ante el Como

Scholes le ha dicho a Fernandes que debe marcharse del fútbol europeo después de que el capitán del Manchester United cuestionara públicamente la táctica de Carrick tras la derrota por 4-1 del pasado miércoles ante el Como en la Champions League. Fernandes criticó la decisión de no presionar al hombre al equipo italiano y afirmó que eso permitió al rival ganar confianza.

Preguntado si Carrick se había equivocado tácticamente, Fernandes respondió: «Eso les corresponde valorarlo al entrenador y a su cuerpo técnico, no a mí». Carrick dejó después fuera al centrocampista para el partido del fin de semana contra el Bournemouth y Scholes, en declaraciones a The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, ha arremetido ahora contra el jugador de 32 años.

Scholes califica de «imperdonables» las declaraciones de Fernandes

«Creo que lo que dijo Bruno Fernandes la semana pasada es imperdonable», afirmó Scholes. «¿Cómo se puede confiar ahora en Bruno Fernandes para ser capitán de cualquier equipo al que vaya? Creo que probablemente necesita alejarse del fútbol europeo e irse a Arabia Saudí, apartarse. No creo que ningún entrenador ni ningún miembro del cuerpo técnico pueda confiar en él después de eso».

No es la primera vez que Scholes critica la conducta de Fernandes: ya le dijo que «mantuviera la boca cerrada» después de que el capitán del United criticara la actuación de su propio equipo en la derrota por 2-0 ante el Hull City en su primer partido de la temporada. Scholes también acusó a Luke Shaw de socavar a Carrick después de que el defensa dijera que el United «podría prepararse mejor» para aquel encuentro.

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Butt cree que Fernandes ha puesto en peligro su legado

Nicky Butt, compañero de Scholes en el pódcast, cree que Fernandes ha puesto en peligro su legado con sus últimas declaraciones. Butt afirmó: «Elogiamos sus cualidades. Ha sido el único jugador en los últimos 12 o 13 años que ha dicho: “Sé lo que significa jugar en este club, tengo el nivel para hacerlo y voy a echarme el equipo a la espalda y liderarlo. Voy a marcar goles. Voy a crear ocasiones. No me voy. Me quedo. Voy a seguir luchando”. Y se ha echado por tierra en una sola entrevista. Una estupidez».

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Fernandes ha sido uno de los mejores jugadores del United de forma constante desde su llegada procedente del Sporting de Lisboa en 2020, pero su rendimiento ha bajado esta temporada. Después de batir el récord de asistencias de la Premier League con 21 la pasada campaña, esta solo ha conseguido una, ante el Ipswich. Además, tres de sus cuatro goles han llegado contra ese equipo recién ascendido, mientras que el otro lo marcó frente al modesto Sabah en la Champions League.

Carrick tendrá la oportunidad de enderezar la temporada

El United ha confirmado hoy que Carrick tendrá la oportunidad de enderezar la temporada del club en medio de una pésima racha de resultados que lo ha dejado 16.º en la Premier League, a solo un punto de la zona de descenso.

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El United visitará Stamford Bridge el sábado, donde Carrick espera que sus jugadores logren su primera victoria desde la conseguida ante el Ipswich a finales de agosto.