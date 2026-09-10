Una nueva crisis desprende su olor dentro del Al-Ahli saudí, a causa del director técnico neerlandés Marino Pusic, y su protagonista es uno de los descubrimientos del anterior entrenador alemán del equipo, Matthias Jaissle.

El asunto tiene que ver con el brasileño Matheus Gonçalves, extremo del Al-Ahli, que ha dejado de estar entre las opciones a las que recurre Pusic desde su llegada al banquillo del club a comienzos de la presente temporada, en sustitución de su homólogo alemán.

Gonçalves publicó un mensaje enigmático y airado a través de su cuenta personal en "X", en el que escribió: "¿Otra vez? Es imposible que lo entienda".

Sin embargo, el jugador brasileño no se conformó con ese mensaje enigmático, ya que cambió la foto de su cuenta en "Instagram" al color negro y eliminó las imágenes en las que aparecía con la camiseta del Al-Ahli.

Las acciones de Gonçalves llegan en medio de su exclusión total de los planes de Pusic, pues no ha entrado en la lista de convocados en los últimos 5 partidos del Al-Ahli en la Liga Roshn saudí.

Y parece que esto volverá a repetirse cuando el "Raqi" se mida a su rival, el Al-Hazem, mañana viernes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El futbolista de 21 años fue uno de los descubrimientos más destacados de Jaissle la temporada pasada, cuando llegó procedente del Flamengo, para disputar 34 partidos con el equipo, en los que logró marcar 4 goles y dar otras tantas asistencias.

En cambio, Gonçalves solo ha jugado dos partidos desde el inicio de la presente temporada, ambos como suplente, con un total de 38 minutos, sin lograr marcar ni dar ninguna asistencia.

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