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Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, ha generado polémica tras aparecer en un vídeo que circula en Brasil, en el que se le ve conduciendo una moto modelo "Vespa" acompañado de una mujer cuya identidad se desconoce.

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Todo ello sucede mientras Neuer se recupera de la lesión que sufrió recientemente, y en medio de las preguntas sobre los motivos de su presencia en Sudamérica y la identidad de la mujer que aparecía detrás de él, sobre todo a raíz de las informaciones que han circulado en los últimos días acerca de su vida personal y su separación de su esposa.

El diario alemán "Bild" ha desvelado los detalles del viaje de Neuer a Brasil y ha explicado que el veterano guardameta obtuvo el permiso de la directiva del Bayern de Múnich para completar su programa de rehabilitación fuera de Alemania durante esta semana, después de haber iniciado la fase de tratamiento y recuperación en las instalaciones del club en la Säbener Straße de Múnich.

Un portavoz del club confirmó al diario que la directiva aceptó, dadas las circunstancias actuales, que el jugador completara su programa de rehabilitación en otro lugar.

La lesión de Neuer se remonta al 7 de noviembre, cuando sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho durante el partido del Bayern de Múnich ante el Mainz, que terminó con victoria del conjunto bávaro por 2-1.

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El portero se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte, después de recibir asistencia médica sin poder continuar en el partido. A partir de entonces comenzó la fase de rehabilitación con el objetivo de recuperar su puesta a punto física y volver a jugar con el equipo.

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Según el diario, la lesión mantendrá a Neuer alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de año, lo que llevó a los servicios médicos y a la directiva del club a diseñar un programa específico para su recuperación, permitiéndole además cambiar el lugar donde completar el tratamiento durante este periodo.

En este contexto, el director deportivo Max Eberl dio el visto bueno al viaje del guardameta a Brasil y canceló una visita prevista a una peña de aficionados del Bayern de Múnich en su país, para que pudiera continuar con su programa de rehabilitación.

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Sin embargo, el interés por el viaje de Neuer no se limitó al aspecto médico, ya que una mujer desconocida apareció junto a él en las imágenes difundidas frente a un centro médico en Brasil, donde se cree que el portero está realizando sus sesiones de rehabilitación.

Neuer aparecía conduciendo una "Vespa", con la mujer sentada justo detrás de él. Según las informaciones, podría tratarse de una fisioterapeuta, aunque "Bild" no ha podido obtener datos confirmados sobre su identidad ni sobre la naturaleza de su relación con el guardameta alemán.

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Estas imágenes han aumentado el interés de los medios por la vida personal de Neuer, especialmente después de que "Bild" revelara el pasado viernes su separación de su esposa Anika, de 26 años, pese a que la pareja recibió a su segundo hijo a finales del pasado mes de agosto.

Las informaciones apuntan a que la separación se produjo pocos días después del parto, antes de que el portero del Bayern de Múnich abandonara la villa que compartía con su esposa a orillas del lago Tegernsee, sin que exista información confirmada que vincule a la mujer que apareció con él en Brasil con estos acontecimientos personales.