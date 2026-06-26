Verweij, sin rodeos: «Quizá deberían despedirlo de la selección holandesa»

Mike Verweij, de De Telegraaf, critica en el pódcast Kick-Off que Holanda vuelva a encajar un gol a balón parado y pide medidas a Koeman.

Holanda cedió dos puntos ante Japón (2-2) por un cabezazo en un córner en el final del partido y, aunque venció 1-3 a Túnez tras otro gol de cabeza en saque de esquina, la tendencia preocupa.

«Koeman habló antes del torneo de alguien que asesora a la selección holandesa en las jugadas a balón parado. No sé quién es, porque lo mantienen en el más absoluto secreto. Pero quizá deberían despedirlo de todos modos», plantea Verweij tras el último partido de la fase de grupos.

Verweij advierte de un problema persistente en este Mundial: «Si en un torneo así, contra rivales como Japón o Túnez, ya encajas goles en córners, es muy preocupante. Cada gol encajado así puede significar el fin del torneo. Quizá Koeman debería revelar de una vez quién es ese especialista».

Su colega Valentijn Driessen culpa sobre todo a los jugadores: «El problema no está en el entrenador de jugadas a balón parado, sino en los propios futbolistas. Holanda marca más goles a balón parado que nunca, así que en ese aspecto lo hacen bien».

«Los jugadores deben cumplir con sus tareas. Eso tiene que ver con la atención y la concentración», concluye Driessen tras el último partido del grupo F en Kansas City.

Holanda, con siete puntos, avanza a octavos y enfrentará a Marruecos en Monterrey (México) la madrugada del lunes al martes a las 03:00.