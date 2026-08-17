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Bart DHanis

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Verweij sabe más sobre la búsqueda del Ajax de un sustituto para Godts: «Cruijff repite internamente que...»

Ajax

El Ajax busca con insistencia un extremo izquierdo, pero no quiere pagar demasiado, según ha informado Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. En Ámsterdam circulan los nombres de Noa Lang y Sami Ouassia.

«Si Noa Lang realmente tiene que costar 25 millones, eso el Ajax de verdad no lo va a pagar», asegura Verweij. En los medios turcos circulan rumores sobre una cantidad de compra de 15 millones de euros.

Pero el periodista que sigue al club para De Telegraaf no sabe con certeza si Noa Lang es realmente la primera opción de Cruijff. «Tienen muchas más opciones. Lang es entonces un neerlandés en el extranjero, pero también consideran muy interesantes a muchos jugadores en los Países Bajos.»

«Lo que se oye es que Cruijff simplemente no tiene intención de pagar de más por los jugadores. Consideran que Ouaissa, del NEC, es un jugador bastante bueno, pero no vale 8 o 10 millones. Feyenoord sí considera que los vale, pero no tiene dinero en este momento.»

«Y al parecer Cruijff repite internamente que en España hay jugadores mucho mejores por mucho menos dinero. Así que espero que al final fiche a un muy buen extremo izquierdo y a un muy buen extremo derecho, con profundidad, velocidad y un poco de la capacidad de marcar y asistir de Mika Godts.»

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«Noa Lang es un caso de scouting desde el sofá con el plato en el regazo. También rendirá en el Ajax, todo el mundo sabe lo que puede hacer, pero no sé si es la primera opción.»

«Vi aparecer el nombre de Danjuma y vi que los compañeros del Eindhovens Dagblad desmintieron que el PSV tuviera interés. Yo también lo consulté con el Ajax. En este momento, y nunca digas nunca, no hay absolutamente nada. Muchas veces, cuando se menciona a dos clubes así, parece como si el jugador fuera puesto en el mercado por su agente», concluye el periodista que sigue la actualidad del Ajax.

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