Verweij sabe más sobre la búsqueda del Ajax de un sustituto para Godts: «Cruijff insiste internamente en que...»

El Ajax busca con insistencia un extremo izquierdo, pero no quiere pagar demasiado, según ha informado Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. En Ámsterdam circulan los nombres de Noa Lang y Sami Ouassia.

“Si Noa Lang realmente tiene que costar 25 millones: el Ajax de verdad no va a pagar eso”, asegura Verweij. En los medios turcos circulan rumores sobre una cantidad de compra de 15 millones de euros.

Pero el observador del club de De Telegraaf no está seguro de que Noa Lang sea realmente la primera opción de Cruijff. “Tienen muchas más opciones. Lang es entonces un neerlandés en el extranjero, pero también consideran muy interesantes a muchísimos jugadores en Países Bajos.”

“Lo que se oye es que Cruijff simplemente no tiene intención de pagar de más por jugadores. Consideran que Ouaissa, del NEC, es un jugador bastante interesante, pero no vale 8 o 10 millones. El Feyenoord sí cree que lo vale, pero no tiene dinero en este momento.”

“Y al parecer Cruijff repite internamente que en España hay jugadores mucho mejores por bastante menos dinero. Así que espero que al final fiche a un muy buen extremo izquierdo y a un muy buen extremo derecho, con profundidad, velocidad y un poco de la capacidad goleadora y de asistencia de Mika Godts.”

“Noa Lang es scouting desde el sofá. También rendirá en el Ajax, todo el mundo sabe lo que puede hacer, pero no sé si es la primera opción.”

“Vi aparecer el nombre de Danjuma y vi que los compañeros del Eindhovens Dagblad desmintieron que el PSV tuviera interés. Yo también lo consulté con el Ajax. En este momento, y nunca digas nunca, no hay absolutamente nada. A menudo pasa que, cuando se menciona a dos clubes así, parece como si el jugador fuera puesto en el mercado por el agente”, concluye el observador del Ajax.