Verweij revela noticias sobre el Ajax y su posible nuevo entrenador

Aún no hay acuerdo entre el Ajax y Míchel, candidato a entrenador. Así lo informó el experto en el club Mike Verweij este viernes en el pódcast Kick-Off de De Telegraaf. Antes se había reportado un acuerdo verbal con el ex técnico del Girona.

Verweij espera que las conversaciones se reanuden en los próximos días: «Hoy y mañana se hablará con él y con su entorno. Entonces se concretarán los detalles y se verá si hay acuerdo sobre el salario».

«No habrá tres cocineros, pero sí tres ayudantes, creo», añade el observador del Ajax. «Míchel no llega solo, sino con sus asistentes, así que esa será una de las condiciones para venir a Ámsterdam».

No está claro si el director técnico, Jordi Cruijff, y la junta aprobarán que traiga a sus asistentes. «En España llevan meses diciendo que todo está cerrado, pero no es así. Hay intención de sentarnos tras esta temporada y llegar a un acuerdo», añade.

«De hecho, ahora ambos lo desean con todas sus fuerzas. Pero entonces hay que llegar a un acuerdo. Se han visto cosas más locas. Puede suceder muy rápido y creo que Míchel será el nuevo entrenador del Ajax».

Míchel descendió la semana pasada con el Girona, pero hace dos años lo clasificó para la Champions. Ahora, el técnico de 50 años podría vivir una nueva aventura en la Eredivisie, la «lotería de los amigos».

Si hay acuerdo, Míchel sustituirá a Óscar García, tras las etapas de John Heitinga y Fred Grim al frente del quinto de la pasada temporada.