Verweij respeta mucho a un jugador al que, según él, el Ajax «ha tratado muy injustamente»

Mike Verweij, experto en el Ajax, elogia a Chuba Akpom en el pódcast Kick-Off de De Telegraaf. A su juicio, el delantero inglés siempre ha sido respetuoso con el club pese a las adversidades.

El entonces director técnico, Alex Kroes, relegó el año pasado a varios fichajes al llamado «Vestuario 2», un «castigo humillante», según Verweij. Sin embargo, Akpom es más indulgente con Kroes y el Ajax.

«Leí en redes que ya no era bienvenido en el primer equipo», afirma Akpom, que fichó por el Ipswich Town. «Le dije a Alex que había formas mejores de decírmelo. Podríamos haber hablado, podría haberme llamado o escrito. Sobre todo tras mi contribución».

«Pero no hay rencor. Siento un gran respeto por el club. Cuando estoy en Ámsterdam, la gente me trata con cariño. Esa energía hace que nunca pueda decir nada negativo sobre el Ajax», afirma el exjugador del Ajax, que fichó por el recién ascendido a la Premier League por 9,3 millones de euros.

«Se le ha hecho mucha injusticia, pero fue muy respetuoso con el Ajax», concluye Verweij unos días después de la entrevista. «Entendía que el club quería liberarse de su alto salario y que había que forzar un poco las cosas. Más tres millones».

«Ese sueldo no es culpa suya, simplemente tiene un buen agente», afirma Valentijn Driessen, a quien Verweij pregunta de inmediato: «¿Crees que Akpom habría marcado menos goles esta temporada que los delanteros del Ajax?».

Akpom (30) jugó 68 partidos con el Ajax y marcó 23 goles. Llegó en agosto de 2023 procedente del Middlesbrough por doce millones de euros.

