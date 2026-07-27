Mike Verweij espera mucho de Tolu Arokodare, según se desprende de Kick-Off de De Telegraaf. Ajax quiere hacerse con la cesión por una temporada del delantero nigeriano procedente del Wolverhampton Wanderers.

Según Verweij, Ajax está tratando de incluir una opción de compra no obligatoria de entre 18 y 20 millones de euros. El club inglés fichó a Arokodare el año pasado procedente del KRC Genk por 26 millones de euros.

''Si lo hace realmente bien, puedes comprar por dieciocho millones de euros a un delantero de la Premier League. Imagínate que marca 25 goles. No quiero decir que no sea dinero, pero entonces no sería muy caro'', analiza Verweij sobre el interés del Ajax.

''Y si no funciona, al final de la temporada dices: gracias y adiós'', añade el periodista que sigue la actualidad del Ajax, que sabe que se están buscando delanteros. ''Weghorst, por supuesto, se ha marchado al FC Twente. Y es un secreto a voces que Dolberg quiere volver a Dinamarca. Eso seguramente acabará ocurriendo.''

Arokodare puede convertirse en una sensación en Países Bajos, vaticina Verweij. ''Ajax era muy vulnerable en las jugadas a balón parado. Lo pones atrás y las despeja todas de cabeza.''

''Este sí es un delantero que puede infundir miedo a los rivales. No es muy refinado. Pero sí creo que es un jugador que meterá el miedo en el cuerpo a muchos defensores de la Eredivisie'', describe Verweij al delantero que desea el Ajax.

Fabrizio Romano informa de que Ajax va a pagar el salario completo del delantero y de que Ajax también tendrá que abonar una cantidad por la cesión. Esa noticia fue confirmada poco después por otros periodistas.

Según Ben Jacobs, de CBS Sports, la cantidad por la cesión asciende a un millón de libras. ''Y si Ajax se clasifica para competiciones europeas (la Conference League, ndr.), Wolves recibirá otras 500.000 libras aproximadamente.''