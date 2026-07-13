Verweij da un consejo claro sobre Van Persie, y Driessen reacciona con vehemencia: «¡De ninguna manera!»

Mike Verweij cree que el Feyenoord debería ceder a Shaqueel van Persie, según declaró en la sección «Kick-off» de De Telegraaf. Valentijn Driessen, en cambio, está impresionado por el delantero de 19 años.

«Se nota en todo que ese chico sabe jugar muy bien al fútbol», afirma sobre Van Persie. «Es increíble. En el tiempo que estuvo en el campo (contra el Club Brugge, 3-1), destacó por encima de todos. Solo que aún es un poco delgado, joven y acaba de volver de una lesión».

Driessen recuerda sus goles ante el FCSB (4-3) y sus tantos de chilena y tacón contra el Sparta (3-4), y sentencia: «Ya ha marcado goles más bonitos que muchos delanteros de primer nivel en toda su carrera».

Verweij, además, advierte de que la salida de Robin van Persie complicará la situación. «La afición lo acogió con los brazos abiertos, fue fantástico. Pero al final se complicará tanto que acabará sintiendo el dolor del despido de su padre».

El presentador Pim Sedee sugiere que quizá le venga bien haberse librado de esa situación. Verweij insiste en que sería positivo ceder a Van Persie un año. «Ni hablar. ¡Ni de coña!», responde Driessen. «¿Acaso tiene que irse al FC Dordrecht o algo así?»

El experto en el Ajax propone entonces el FC Utrecht. Sin embargo, a Driessen no le convence la idea. «Allí no va a tener minutos, porque no es un jugador para el Utrecht. Ese chico simplemente tiene que seguir un año en el Feyenoord y disputar sus partidos».

«Quizá lo haga tan bien y evolucione de tal manera que Giovanni van Bronckhorst no pueda prescindir de él», añade el jefe de fútbol de De Telegraaf. «Ese chico tiene que quedarse; no debe irse. Hay que mantenerlo bajo nuestra tutela y, en mi opinión, él tampoco quiere marcharse», concluye Driessen, quien espera que el delantero tenga minutos en el sur de Róterdam.

Driessen insiste en que debe quedarse. Verweij discrepa: «Tiene un talento enorme, pero necesita jugar mucho», concluye.