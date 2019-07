Verratti sobre Neymar: "Cuando un jugador quiere irse el club debe dejarle marchar"

El centrocampista, que en su día quiso marcharse del PSG pero terminó quedándose, ha dado una entrevista en la que habla de su compañero

Marco Verratti fue en su momento un jugador muy desado por el . El club consideró que podría arrebatárselo al , pero nada más lejos de la realidad, no solo el mediocampista no cambió de aires -a pesar de que su interés parecía claro- sino que además el club parisino contraatacó con una jugada histórica, el traspaso de Neymar por 222 millones de euros, el pago de una cláusula en la que todavía hoy es la mayor operación de la historia del fútbol mundial.

El italiano se quedó, a pesar de que algunos medios daban por hecho que su intención era cambiar de aires. Con todo, Verratti cree que el jugador que quiere marcharse de verdad lo consigue. "Cuando un jugador se quiere ir realmente el club tiene que dejarle marchar, aunque siempre bajo las condiciones impuestas por el club. No debes tratar de quedarte con un jugador que se quiere marchar", ha explicado el jugador en una entrevista en RMC hablando, por supuesto, de su compañero Neymar, que ahora quiere hacer el viaje de vuelta y jugar de nuevo en el Barcelona.

"Por supuesto que sería una decepción verle marchar. Nunca le he escuchado decir que quiere irse, pero no sé qué le ha contado al club. Personalmente, preferiría que se mantuviese, por supuesto", ha comentado el mediocampista. "No he podido hablar mucho con él, pero creo que pasó por un momento difícil, especialmente por la lesión que le privó de la COpa América. Además, también ha tenido momentos complicados en su vida privada", ha comentado en la entrevista Verratti.

Verratti, en aquel histórico verano, terminó quedándose. Y hoy, unos años después, lo explica así: "En ese momento, necesitaba explicaciones de PSG vi cosas que no me parecían dignas de un club que quiere ganar grandes competiciones ... No estaba de acuerdo con algunas cosas, pero hablamos, me quedé y me alegro de aquella decisión". Ha pasado el tiempo y Verratti aún cree que si el jugador se quiere ir, se va. Lo que es un poco raro, porque es lo contrario que le sucedió a él.