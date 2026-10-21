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Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Vergüenza europea sin precedentes: el Manchester United entra en la historia de Inglaterra por la puerta negra

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120 segundos de vergüenza

El Manchester United ha entrado en la historia del fútbol inglés por la puerta negra, tras firmar un registro negativo sin precedentes, al convertirse en el primer equipo de la Premier League en encajar un gol en los dos primeros minutos de dos grandes partidos europeos consecutivos.

La red internacional de estadísticas de fútbol "Opta" reveló un dato impactante, ya que el Manchester United se convirtió en el primer equipo inglés de la historia en encajar un gol en los dos primeros minutos de dos grandes partidos europeos consecutivos.

El desastre comenzó en el primer minuto ante el Atlético de Madrid, cuando Pablo Barrios sorprendió a la defensa del Manchester United con un gol tempranero que dejó helado a Old Trafford, antes de que la tragedia se repitiera con el mismo guion catastrófico ante el Como, donde el equipo encajó un gol en el segundo minuto obra del talento argentino Nico Paz.

Dos goles, en dos minutos, en dos partidos consecutivos, con un mismo guion: defensa dormida, concentración nula y un equipo que entra al partido por detrás en el marcador antes de tocar el balón.

Este registro no lo había conseguido antes ningún gigante inglés, ni el Liverpool con su solidez, ni el Arsenal con su organización, ni el Chelsea con su experiencia europea, ni siquiera el Manchester City en sus peores días; solo el United lo ha hecho.

La pregunta que se plantea en Mánchester ya no es cómo marcar goles, sino cómo mantenerse en pie durante los dos primeros minutos, pues cuando tu portería se mueve con un gol de Barrios en el segundo 60, y luego de Paz en el segundo 120 en el partido siguiente, sin duda el equipo sufre un problema defensivo.




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