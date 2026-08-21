El 0-7 en la ida del playoff de la Europa League contra el Lech Poznan el jueves tuvo dimensiones históricas: el FC Thun igualó así el récord de la derrota más abultada de un club suizo en la escena internacional. Anteriormente, solo el FC Basilea había caído también por 0-7, en los octavos de final de la Champions League contra el FC Bayern en 2012. «¡Leck Posen! Thun se hunde en Polonia», tituló el diario sensacionalista Blick y habló de la «vergüenza de Poznan».

De hecho, incluso pudo haber sido mucho peor. Thun ya iba perdiendo 0-5 al descanso y encajó el 0-6 justo después de la reanudación. En lugar de seguir aumentando el marcador, los anfitriones polacos bajaron después el ritmo y lo dejaron en un 7-0 sellado en los minutos finales.

Después de que a finales de julio Thun cayera de forma dramática tras la prórroga ante el Dinamo Zagreb en la fase previa de la Champions League, ahora tampoco habrá Europa League. En caso de quedar eliminado contra Poznan, al menos tiene asegurada la participación en la fase de liga de la Conference League.

A nivel nacional, a Thun tampoco le va mucho mejor en estos momentos. Tras una victoria inicial por 3-1 contra el FC Lucerna, luego sufrió dos duras derrotas ante el Young Boys de Berna (0-6) y el FC Basilea (2-4).

La pasada temporada, Thun, recién ascendido, había avanzado de manera sensacional hacia el primer título de la historia del club con un equipo de desconocidos y sin fichajes caros. Desde entonces, el club de la pequeña ciudad homónima de solo 45.000 habitantes se está desmoronando.

El entrenador y el director deportivo se marcharon tras el título de liga

El técnico campeón Mauro Lustrinelli se marchó al Union Berlin. Gian-Luca Privitelli asumió el relevo. El técnico de 48 años no tiene experiencia en el fútbol profesional de adultos; anteriormente había trabajado durante muchos años como entrenador juvenil en varios clubes suizos.

Tras el debacle en Poznan, admitió errores tácticos: que su equipo siguiera presionando con valentía incluso después del 0-3, en lugar de limitar daños, «es mi responsabilidad».

De los primeros nueve partidos oficiales de la temporada, Privitelli solo ganó tres: además del estreno liguero, también en la copa contra el club amateur FC Saxon Sports y en la fase previa de la Europa League en casa ante el Vikingur Reykjavik de Islandia. La presión sobre él es enorme desde hace tiempo y no se descarta un despido inminente.

Además del entrenador Lustrinelli, recientemente también dejó el club el director deportivo Dominik Albrecht. A comienzos de agosto, en pleno periodo de traspasos, renunció de forma sorprendente a su cargo porque quería dedicar más tiempo a su familia. Su sucesor fue Simone Rapp, de apenas 33 años, que hasta este verano todavía jugaba en el FC Wil y que, al igual que el entrenador Privitelli, no tiene ninguna experiencia.

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El FC Thun sufre una fuga extrema de talento en ataque

Al mismo tiempo, Thun perdió a numerosos jugadores clave; sobre todo en ataque, la sangría es brutal. Con las salidas de Christopher Ibayi, Ethan Meichtry, Elmin Rastoder y Leonardo Bertone, ya se marcharon los cuatro máximos goleadores de la temporada del título. En el quinto puesto compartido del ranking interno les seguían Kastriot Imeri y Valmir Matoshi.

Imeri jugó en Thun solo cedido por Berna, y un fichaje en propiedad fracasó por motivos económicos. En Thun no hay grandes inversores y la situación financiera es más bien tensa pese al título. En cualquier caso, Imeri regresó a su club de origen, se enfrentó a sus excompañeros en la segunda jornada y marcó directamente un gol en el triunfo por 6-0 de Berna.

Matoshi, por su parte, está a punto de cerrar un traspaso al Sturm Graz. El lateral izquierdo Michael Heule, que contra Poznan tuvo una participación decisiva en tres goles encajados, podría fichar por alrededor de tres millones de euros por el 1. FC Heidenheim, recién descendido de la Bundesliga.

Por ahora no ha habido refuerzos de primer nivel. Thun fichó por un millón de euros a la promesa ofensiva italiana Riccardo Braschi, de 19 años, procedente de la AC Florencia, aunque en la temporada actual solo ha disputado 20 minutos. Por lo demás, llegaron principalmente jugadores de la segunda categoría suiza o de ligas internacionales menores.

FC Thun: el capitán Marco Bürki se lo pierde por sanción

De los doce equipos de la primera división suiza, la plantilla de Thun tiene en conjunto el cuarto valor de mercado más bajo, según el portal especializado Transfermarkt . Pero eso no tiene por qué significar nada: también en la pasada temporada del título, Thun contaba con una plantilla claramente más barata y menos mediática que la competencia más rica de los grandes centros futbolísticos de Basilea, Berna y Zúrich.

Actualmente, Thun ocupa la novena plaza en la liga y, con once goles encajados en tres partidos, tiene la peor defensa de todos los equipos. En cierto modo, por cierto, el desplome ya se venía insinuando en la recta final de la temporada pasada. De los últimos ocho partidos del curso, Thun perdió seis, aunque por una ventaja inmensa el título ya no corrió peligro.

En la penúltima jornada incluso encajó un 3-8 contra Berna que todavía hoy sigue teniendo consecuencias. Aquel día, el capitán Marco Bürki, hermano del exguardameta del BVB Roman, vio la tarjeta roja por una agresión y fue sancionado con cinco partidos. Por ello se perdió el inicio de la temporada en la liga. Curioso: también en la eliminación en la Champions League en Zagreb todo se vino abajo tras una ventaja de 2-0 después de que Bürki fuera expulsado.